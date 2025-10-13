Ο Αργυρός εμφανίστηκε σε εκπομπή στη Σερβία και τους «δίδαξε» να σπάνε πιάτα

Σε βραδινή εκπομπή στη Σερβία εμφανίστηκε ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ο τραγουδιστής μίλησε για τον γάμο του με την Αλεξάνδρα Νίκα, λέγοντας «Είμαι τυχερός που είμαι παντρεμένος με την καλύτερη γυναίκα στον κόσμο».

Περιγράφοντας πως γνωρίστηκαν, είπε, «Γνωριστήκαμε πριν από τρία χρόνια σε ένα πάρτι. Δεν νομίζω ότι ήταν θαυμάστρια. Αρχίσαμε να μιλάμε για τη ζωή και συνειδητοποίησα πως είχαμε πολλά κοινά. Είχα ένα προαίσθημα ότι ήταν η μία».

«Είσαι μάστερ»

Στο τέλος της συνέντευξης η παρουσιάστρια του ζήτησε να τους διδάξει την σωστή τεχνική για το σπάσιμο των πιάτων.

Ο ίδιος σχολίασε «Για να τα σπάσεις σωστά, πρέπει να νιώσεις καψούρα», στη συνέχεια πήρε ένα πιάτο και με αυτό άρχισε να κάνει κομματάκια μία στοίβα.

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της και μάλιστα τον αποκάλεσε «μάστερ στο σπάσιμο».

