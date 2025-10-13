search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 22:11
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 21:30

Ο Αργυρός εμφανίστηκε σε εκπομπή στη Σερβία και τους «δίδαξε» να σπάνε πιάτα

13.10.2025 21:30
konstadinos-argyros

Σε βραδινή εκπομπή στη Σερβία εμφανίστηκε ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ο τραγουδιστής μίλησε για τον γάμο του με την Αλεξάνδρα Νίκα, λέγοντας «Είμαι τυχερός που είμαι παντρεμένος με την καλύτερη γυναίκα στον κόσμο».

Περιγράφοντας πως γνωρίστηκαν, είπε, «Γνωριστήκαμε πριν από τρία χρόνια σε ένα πάρτι. Δεν νομίζω ότι ήταν θαυμάστρια. Αρχίσαμε να μιλάμε για τη ζωή και συνειδητοποίησα πως είχαμε πολλά κοινά. Είχα ένα προαίσθημα ότι ήταν η μία».

«Είσαι μάστερ»

Στο τέλος της συνέντευξης η παρουσιάστρια του ζήτησε να τους διδάξει την σωστή τεχνική για το σπάσιμο των πιάτων.

Ο ίδιος σχολίασε «Για να τα σπάσεις σωστά, πρέπει να νιώσεις καψούρα», στη συνέχεια πήρε ένα πιάτο και με αυτό άρχισε να κάνει κομματάκια μία στοίβα.

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της και μάλιστα τον αποκάλεσε «μάστερ στο σπάσιμο».

Διαβάστε επίσης

Νταϊάν Κίτον: Φόρος τιμής από τον Γούντι Άλεν στη μούσα του – «Το υπέροχο γέλιο της αντηχεί ακόμα στο κεφάλι μου»

Άννα Κυριακού: «Έφυγε ήρεμη κι ευτυχισμένη διότι εκπλήρωσε το πραγματικό της όνειρο» λέει ο γιος της (Video)

Ναταλία Γερμανού: «Αν ήμουν τραγουδίστρια η συνθήκη “Ισραήλ” θα ήταν απαγορευτική»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
esia
MEDIA

Απεργία 14ης Οκτωβρίου: Τετράωρη στάση εργασίας, 11:00 με 15:00, σε όλα τα ΜΜΕ

erdogan meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν σε Μελόνι: «Καλά φαίνεσαι, αλλά πρέπει να σε κάνω να κόψεις το κάπνισμα» – «Θες να σκοτώσω κανέναν;» (Video)

georgia-karystos
ΕΛΛΑΔΑ

Κάρυστος: Πέθανε η 53χρονη Γεωργία που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγο της – Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο

omiri epistrofi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς

neoi new
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι θάνατοι των νέων παγκοσμίως αυξάνονται – Το παράδοξο της Ελλάδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

kastoria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Δραματική μείωση του πληθυσμού, συρρίκνωση τμημάτων στα σχολεία - Λουκέτα στα μαγαζιά - Αργοπεθαίνει η γουνοποιία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 22:00
esia
MEDIA

Απεργία 14ης Οκτωβρίου: Τετράωρη στάση εργασίας, 11:00 με 15:00, σε όλα τα ΜΜΕ

erdogan meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν σε Μελόνι: «Καλά φαίνεσαι, αλλά πρέπει να σε κάνω να κόψεις το κάπνισμα» – «Θες να σκοτώσω κανέναν;» (Video)

georgia-karystos
ΕΛΛΑΔΑ

Κάρυστος: Πέθανε η 53χρονη Γεωργία που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγο της – Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο

1 / 3