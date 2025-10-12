Ναταλία Γερμανού: «Αν ήμουν τραγουδίστρια η συνθήκη “Ισραήλ” θα ήταν απαγορευτική»

Tην επιλογή ορισμένων τραγουδιστών να πραγματοποιούν εμφανίσεις εν μέσω πολέμου σχολίασε η Ναταλία Γερμανού, με αφορμή τη συνέντευξη της Ευρυδίκης και τη θέση που πήρε για τη Γλυκερία.

«Η Γλυκερία είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας υπέροχος καλλιτέχνης. Δεν πιστεύω πως ότι έγινε επίτηδες, δεν ήθελε να πάρει θέση υπέρ μιας γενοκτονίας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ευρυδίκη, ξεκαθαρίζοντας πως η ίδια δεν θα πήγαινε ούτε στο Ισραήλ ούτε στα Κατεχόμενα να τραγουδήσει.

«Είναι πολλοί οι τραγουδιστές που κατά καιρούς έχουν τραγουδήσει στο Ισραήλ και πριν 2 και πριν 3 και πριν από 5 χρόνια. Όμως πιστεύω ότι η συγκεκριμένη συνθήκη, τους τελευταίους 12 μήνες, αν εγώ ήμουν τραγουδίστρια, που δεν είμαι, η συνθήκη αυτή θα ήταν απαγορευτική», ξεκαθάρισε η παρουσιάστρια του ALPHA.

»Θα έλεγα “με συγχωρείτε, ξέρω ότι έχουμε μια σχέση συνεργασίας από το παρελθόν, ερχόμουν τραγουδούσα, τώρα δεν μπορώ πια να το κάνω. Ίσως αν αλλάξουν τα πράγματα, μετά από κάποια χρόνια, ίσως, που ούτε αυτό το νομίζω, να ξανάρθω», πρόσθεσε.

«Όταν ένα κράτος είναι σε πόλεμο και τέτοιου είδους πόλεμο, γιατί δεν είναι ένας ισότιμος πόλεμος… Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη, δεν ψέγω κανέναν», ξεκαθάρισε η Ναταλία Γερμανού.

