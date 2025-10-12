search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 13:20
12.10.2025 12:41

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

12.10.2025 12:41
matsouka

Για την πρεμιέρα της παράστασης «Η κόμισσα της φάμπρικας», αλλά και για τη φωτογραφία που ανέβασε προ ημέρων στο Instagram μίλησε η Δήμητρα Ματσούκα στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Στην πρεμιέρα θα είναι εδώ οι γονείς μου, τα αδέλφια μου, ο σύντροφός μου και δύο καλοί μου φίλοι. Ο Πέτρος είναι “αναγκασμένος” να με στηρίζει, είτε του αρέσει είτε όχι!», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

Όσο για τη φωτογραφία που ανέβασε προ ημερών, η ηθοποιός δεν έκρυψε την έκπληξή της για τις αντιδράσεις που ακολούθησαν.

«Μια πλάτη ήταν! Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους και σχολιάστηκε τόσο πολύ», είπε.

