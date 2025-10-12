Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Για την πρεμιέρα της παράστασης «Η κόμισσα της φάμπρικας», αλλά και για τη φωτογραφία που ανέβασε προ ημέρων στο Instagram μίλησε η Δήμητρα Ματσούκα στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».
«Στην πρεμιέρα θα είναι εδώ οι γονείς μου, τα αδέλφια μου, ο σύντροφός μου και δύο καλοί μου φίλοι. Ο Πέτρος είναι “αναγκασμένος” να με στηρίζει, είτε του αρέσει είτε όχι!», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.
Όσο για τη φωτογραφία που ανέβασε προ ημερών, η ηθοποιός δεν έκρυψε την έκπληξή της για τις αντιδράσεις που ακολούθησαν.
«Μια πλάτη ήταν! Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους και σχολιάστηκε τόσο πολύ», είπε.
