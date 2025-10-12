search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025
12.10.2025 11:34

Τρόμος για τη Μπίλι Άιλις: Τρελαμένος φαν την έριξε πάνω στα κιγκλιδώματα σε συναυλία της (Video)

billie_eilish_new

Η Μπίλι Άιλις ήρθε αντιμέτωπη με ένα αρκετά βίαιο περιστατικό κατά την διάρκεια της συναυλίας της στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Hit Me Hard And Soft».

Η 24χρονη Μπίλι Άιλις έκανε το πρώτο από τα τρία σόου της στο Kaseya Center στο Μαϊάμι, όταν την στιγμή που περπατούσε κάτω από την σκηνή και κατά μήκος της πρώτης σειράς των θαυμαστών της, ένας «τρελαμένος» φαν την έπιασε, την τράβηξε προς το μέρος του και την έριξε πάνω στα κιγκλιδώματα πριν προλάβουν οι σεκιουριτάδες να την πιάσουν.

Η τραγουδίστρια φάνηκε ιδιαίτερα αιφνιδιασμένη αλλά και ψύχραιμη αφού παραλίγο να πέσει πάνω στο κοινό. Οι άντρες ασφαλείας κατάφεραν να επέμβουν γρήγορα και να την τραβήξουν μακριά απο τους θαυμαστές της.

Η πασίγνωστη και βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια διατήρησε την ψυχραιμία της και συνέχισε να περπατά προς τον προορισμό της αφήνοντας τους σεκιουριτάδες να λύσουν το θέμα. Αυτοί φαίνεται να είδαν ποιος την τράβηξε και να του όρμησαν για να προστατέψουν την σταρ.

