Τρόμος για τη Μπίλι Άιλις: Τρελαμένος φαν την έριξε πάνω στα κιγκλιδώματα σε συναυλία της (Video)

Η Μπίλι Άιλις ήρθε αντιμέτωπη με ένα αρκετά βίαιο περιστατικό κατά την διάρκεια της συναυλίας της στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Hit Me Hard And Soft».

Η 24χρονη Μπίλι Άιλις έκανε το πρώτο από τα τρία σόου της στο Kaseya Center στο Μαϊάμι, όταν την στιγμή που περπατούσε κάτω από την σκηνή και κατά μήκος της πρώτης σειράς των θαυμαστών της, ένας «τρελαμένος» φαν την έπιασε, την τράβηξε προς το μέρος του και την έριξε πάνω στα κιγκλιδώματα πριν προλάβουν οι σεκιουριτάδες να την πιάσουν.

SCARY MOMENT: Pop star Billie Eilish is grabbed and yanked into a barricade during her concert. pic.twitter.com/B1KQTYZGZe — Fox News (@FoxNews) October 11, 2025

Η τραγουδίστρια φάνηκε ιδιαίτερα αιφνιδιασμένη αλλά και ψύχραιμη αφού παραλίγο να πέσει πάνω στο κοινό. Οι άντρες ασφαλείας κατάφεραν να επέμβουν γρήγορα και να την τραβήξουν μακριά απο τους θαυμαστές της.

Η πασίγνωστη και βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια διατήρησε την ψυχραιμία της και συνέχισε να περπατά προς τον προορισμό της αφήνοντας τους σεκιουριτάδες να λύσουν το θέμα. Αυτοί φαίνεται να είδαν ποιος την τράβηξε και να του όρμησαν για να προστατέψουν την σταρ.

Διαβάστε επίσης:

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα παθιασμένα τους φιλιά σε πολυτελές γιοτ

«Μοναδική – αυτό ήταν»: Το αντίο της Τζέιν Φόντα στην Νταϊάν Κίτον