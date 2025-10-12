search
12.10.2025 08:47

«Μοναδική – αυτό ήταν»: Το αντίο της Τζέιν Φόντα στην Νταϊάν Κίτον

12.10.2025 08:47
fonda_keaton

Το δικό της «αντίο» στην Νταϊάν Κίτον, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, χθες Σάββατο, είπε η Τζέιν Φόντα.

Με ανάρτησή της στο Instagram, η σταρ του Χόλιγουντ εξέφρασε τη δυσκολία να αποδεχτεί τον θάνατο της Κίτον, τονίζοντας πως ήταν μια σπουδαία ηθοποιός αν και δεν το ήξερε ή δεν θα το παραδεχόταν.

«Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς ή να το αποδεχτεί ότι η Νταϊάν έφυγε. Ήταν πάντα μια σπίθα ζωής και φωτός, γελούσε συνεχώς με τις δικές της παραξενιές, αστείρευτα δημιουργική στο παίξιμό της, στην γκαρνταρόμπα της, στα βιβλία της, στους φίλους της, στα σπίτια της, στη βιβλιοθήκη της, στην κοσμοθεωρία της. Μοναδική — αυτό ήταν. Και, παρότι δεν το ήξερε ή δεν θα το παραδεχόταν, μα τι σπουδαία ηθοποιός ήταν», έγραψε η Τζέιν Φόντα.

