Λαέρτης Μαλκότσης: «Με φώναζαν μπαλαρίνα στο σχολείο – Ο πατέρας μου ερχόταν κρυφά στο θέατρο» (Video)

Για την πορεία του στο θέατρο, τις παιδικές του αναμνήσεις και την απαιτητική σχέση με τον πατέρα του μίλησε ο Λαέρτης Μαλκότσης στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ.

«Ο πατέρας μου ερχόταν κρυφά στο θέατρο και το μάθαινα από τις ταξιθέτριες. Ήταν πολύ σκληρός κριτής. Ήθελε να μπω στο πανεπιστήμιο, τον ενοχλούσε που έκανα μπαλέτο και τραγούδι», δήλωσε ο ταλαντούχος ηθοποιός, αποκαλύπτοντας ότι η σχέση τους διακόπηκε όταν του επέβαλε να ενταχθεί σε «συγκεκριμένη παράταξη».

Το bullying στο σχολείο για τον χορό

«Στο σχολείο οι συμμαθητές με φώναζαν “μπαλαρίνα” επειδή έκανα χορό», αποκάλυψε, περιγράφοντας τις δυσκολίες που βίωσε ως παιδί εξαιτίας των επιλογών του.

«Έχω συνεργαστεί πολλές φορές με τον Γιάννη Μπέζο. Είναι απαιτητικός και σωστά αυστηρός όπου πρέπει. Το θέατρο δεν είναι παιδική χαρά, είναι μια δουλειά δύσκολη και ψυχοφθόρα», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο ηθοποιός, προσθέτοντας ότι η αγάπη του για τη σκηνή γεννήθηκε από τη μητέρα του, καθώς μεγάλωσε μέσα σε καμαρίνια και πρόβες.

