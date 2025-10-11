Ελένη Τσολάκη: «Δεν άκουγα ούτε από το δεξί ούτε από το αριστερό αυτί» – Η εξομολόγηση για την περιπέτεια της υγεία της

Για την περιπέτεια της υγείας της μίλησε σήμερα στην έναρξη της εκπομπής της η Ελένη Τσολάκη.

Όπως εξήγησε η παρουσιάστρια του ANT1, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, πήγε στο νοσοκομείο. Εξαιτίας της λάθους διάγνωσης της δόθηκε λανθασμένη αγωγή.

«Ακούω, δόξα το Θεό. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο και την προηγούμενη Κυριακή ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη για μένα γιατί δεν άκουγα ούτε από το δεξί μου αυτί, ούτε από το αριστερό. Με πάρα πολύ υψηλό πυρετό, λόγω μια ίωσης μάλλον. Πήγα το Σάββατο βράδυ στο νοσοκομείο αλλά έγινε μια λανθασμένη διάγνωση με αποτέλεσμα η φαρμακευτική αγωγή που μου δόθηκε να δυσχεραίνει την κατάσταση μου», είπε η Ελένη Τσολάκη.

«Καθυστέρησα λίγο να γίνω καλά. Τέλος καλό, όλα καλά», πρόσθεσε.

