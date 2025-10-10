search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 22:52
10.10.2025 21:43

Μαρία Κάλλας: Η απίστευτη στιγμή όταν δέχθηκε την επίθεση ενός μικρού ελέφαντα σε ζωντανή μετάδοση (Video)

Ένα μοναδικό βίντεο που δείχνει την ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας να δέχεται επίθεση ενός μικρού ελέφαντα σε ζωντανή μετάδοση παρουσιάζει το elenasdiary blog.

Η θρυλική τραγουδίστρια της όπερας συμμετείχε σε ένα γκαλά στο Παρίσι το 1971 που πραγματοποιούνταν σε ένα τσίρκο. Παρουσιάστηκε λαμπερή όσο ποτέ για να παρουσιάσει μια κλήρωση. Τότε όμως συνέβη κάτι που δεν είχε προβλέψει κανείς…

Ένα μικρό ελεφαντάκι, ο «Djumbo» άρχισε να την κυνηγάει και να τη σπρώχνει προς στους θεατές.

Επικράτησε πανικός, αλλά ευτυχώς η Μαρία Κάλλας δεν είχε χτυπήσει. Ξεπέρασε το σοκ έχοντας δίπλα της τον καλό της φίλο Ομάρ Σαρίφ. 

