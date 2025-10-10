search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 20:26
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

10.10.2025 19:43

Πέθανε σε ηλικία 82 χρόνων ο τραγουδιστής των Moody Blues Τζον Λοτζ

10.10.2025 19:43
john lodge thanatos – new

Ο Τζον Λοτζ, τραγουδιστής και μπασίστας του βρετανικού ροκ συγκροτήματος The Moody Blues, πέθανε σε ηλικία 82 ετών.

Η οικογένεια ανακοίνωσε ότι ο Λοτζ, αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, παππούς, πεθερός και αδελφός, «έφυγε ξαφνικά και απρόσμενα».

«Ο Τζον έφυγε ήσυχα, περιστοιχισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα και υπό τους ήχους των Everly Brothers και του Μπάντι Χόλι», σύμφωνα με την οικογένεια, που παραθέτει μουσικούς που θαύμαζε ο Λοτζ.

Γεννημένος στο Μπέρμιγχαμ, ο Λοτζ έγινε μέλος των Moody Blues το 1966, δύο χρόνια μετά η δημιουργία του συγκροτήματος. Μαζί τόλμησαν να απομακρυνθούν από τις αρχικές ρίζες του συγκροτήματος στο ρυθμ εντ μπλουζ προς την επικράτεια του συμφωνικού ροκ.

Ο Λοτζ παρέμεινε στο συγκρότημα μέχρι που αυτό σταμάτησε τις ζωντανές εμφανίσεις το 2018, μετά τη συνταξιοδότηση του Γκρέιαμ Ετζ, του τελευταίου εναπομείναντα από τα αρχικά μέλη, και το ίδιο έτος κέρδισαν μια θέση στο Rock and Roll Hall of Fame.

Οι Moody Blues αναγνωρίζονται ευρέως ως πρωτοπόροι του προγκρέσιβ ροκ, κυρίως μέσω της χρήσης ενορχηστρώσεων και του Mellotron, ενός ηλεκτρομηχανικού μουσικού οργάνου.

Το άλμπουμ τους (1967) «Days of Future Passed» θεωρείται ένα από τα πρώτα εννοιολογικά άλμπουμ, που συνδυάζει τη ροκ με την κλασική μουσική και περιλαμβάνει το χιτ σινγκλ «Nights in White Satin».

DSC_0160
MEDIA

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση «The Voice of Public Service Media» που διοργάνωσε η ΕΡΤ, σε συνεργασία με την EBU

panos routsi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Κατήγγειλε εκ νέου ότι παρακολουθούν την οικογένειά του – «Εκφόβισαν τον γιο μου όσο έκανα απεργία πείνας»

mercy_1010_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Μercy»: Chris Pratt και Rebecca Ferguson πρωταγωνιστούν στο εντυπωσιακό sci-fi θρίλερ της Αmazon με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη (photos/video)

nikos-dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο Κέιμπριτζ: Η ΕΕ προσπαθεί να επανεξοπλιστεί αλλά έχει ξεχάσει τι σημαίνει να αμύνεσαι

ekrixi tenessee 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Τενεσί: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών – Αναφορές για πολλούς νεκρούς και αγνοούμενους (Photos/Video)

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

