Πέθανε σε ηλικία 82 χρόνων ο τραγουδιστής των Moody Blues Τζον Λοτζ

Ο Τζον Λοτζ, τραγουδιστής και μπασίστας του βρετανικού ροκ συγκροτήματος The Moody Blues, πέθανε σε ηλικία 82 ετών.
Η οικογένεια ανακοίνωσε ότι ο Λοτζ, αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, παππούς, πεθερός και αδελφός, «έφυγε ξαφνικά και απρόσμενα».
«Ο Τζον έφυγε ήσυχα, περιστοιχισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα και υπό τους ήχους των Everly Brothers και του Μπάντι Χόλι», σύμφωνα με την οικογένεια, που παραθέτει μουσικούς που θαύμαζε ο Λοτζ.
Γεννημένος στο Μπέρμιγχαμ, ο Λοτζ έγινε μέλος των Moody Blues το 1966, δύο χρόνια μετά η δημιουργία του συγκροτήματος. Μαζί τόλμησαν να απομακρυνθούν από τις αρχικές ρίζες του συγκροτήματος στο ρυθμ εντ μπλουζ προς την επικράτεια του συμφωνικού ροκ.
Ο Λοτζ παρέμεινε στο συγκρότημα μέχρι που αυτό σταμάτησε τις ζωντανές εμφανίσεις το 2018, μετά τη συνταξιοδότηση του Γκρέιαμ Ετζ, του τελευταίου εναπομείναντα από τα αρχικά μέλη, και το ίδιο έτος κέρδισαν μια θέση στο Rock and Roll Hall of Fame.
Οι Moody Blues αναγνωρίζονται ευρέως ως πρωτοπόροι του προγκρέσιβ ροκ, κυρίως μέσω της χρήσης ενορχηστρώσεων και του Mellotron, ενός ηλεκτρομηχανικού μουσικού οργάνου.
Το άλμπουμ τους (1967) «Days of Future Passed» θεωρείται ένα από τα πρώτα εννοιολογικά άλμπουμ, που συνδυάζει τη ροκ με την κλασική μουσική και περιλαμβάνει το χιτ σινγκλ «Nights in White Satin».
