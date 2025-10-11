Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στις ΗΠΑ (Video)

Τον αγαπημένο της, Τζέικ Μέντγουελ, παντρεύτηκε η Αμαλία Κωστοπούλου. Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του προχωρώντας σε πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ, ενώ μέσα στο 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ο θρησκευτικός γάμος στην Ελλάδα.

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού δημοσίευσε βίντεο από την τελετή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στο κλιπ που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, εκείνη εμφανίζεται φορώντας ένα off white κοστούμι, ενώ δίνει ένα τρυφερό φιλί στον σύζυγό της.

Τον περασμένο Φεβρουάριο η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε γνωστό με μια ανάρτηση στα social media ότι είχε αρραβωνιαστεί με τον σύντροφό της. Ακολούθησε ένα πάρτι στη Χαβάη τον Ιούνιο, με την οικογένειά της να βρίσκεται στο πλευρό της. Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια η Αμαλία Κωστοπούλου, οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω ενός κοινού φίλου.

«Ο Τζέικ είναι ο πρώτος άνθρωπος που αγάπησε τα κομμάτια του εαυτού μου που νόμιζα ότι δεν μπορούν να αγαπηθούν. Όλοι έχουμε αδυναμίες — αλλά στα μάτια του σωστού ανθρώπου, αυτά τα κομμάτια αντιμετωπίζονται με καλοσύνη, όχι με κριτική. Η αγάπη του με έκανε να νιώσω ότι με βλέπει πραγματικά και ότι είμαι ασφαλής», είχε πει μέσα από το Tik Tok για τον αγαπημένο της που δραστηριοποιείται σε διάφορες επιχειρήσεις.

Ο Τζέικ Μέντγουελ γεννήθηκε στις ΗΠΑ και είναι επενδυτής κεφαλαίων επιχειρηματικών ρίσκων (venture capitalist). Το 2007, νίδρυσε την Kairos Society, όπου παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ενώ φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο Νότιας Καλιφόρνιας το 2009, ίδρυσε την εταιρεία Solé Bicycles και το2013 τη Humin, μια εταιρεία διαχείρισης επαφών, η οποία αργότερα εξαγοράστηκε από την Tinder.

Τον επόμενο χρόνο, ίδρυσε την Eight Partners LLC και το 2015, προχώρησε στην ίδρυση της 8VC, μιας εταιρείας venture capital, όπου ειδικεύεται στη λογιστική και την εφοδιαστική αλυσίδα και έχει έδρα στη Silicon Valley. Το 2018, συμμετείχε στην ίδρυση της Baton, μιας εταιρείας logistics που εξυπηρετούσε εταιρείες της λίστας Fortune 500 και αργότερα εξαγοράστηκε από τη Ryder ενώ κατά την πανδημία του COVID-19 το 2020, ίδρυσε την Operation Masks για να βοηθήσει στην ανακούφιση της έλλειψης προσωπικών προστατευτικών μέσων (PPE).

Το 2020 ανακηρύχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους επενδυτές στην τεχνολογία της εφοδιαστικής αλυσίδας από το PitchBook. Ο Τζέικ Μέντγουελ είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου αρκετών εταιρειών εντός του χαρτοφυλακίου της 8VC και τεχνολογικός σύμβουλος της Lineage Logistics.

