Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

Για τις σχέσεις της με τον Δήμητρη Αλεξάνδρου μετά χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη μίλησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη στο κανάλι της στο youtube.

«Είμαστε μια χαρά με τον Δημήτρη, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν. Ό,τι είχε συμβεί ήταν μεταξύ μας, προσωπικό. Δεν είχε καμία σχέση με την Ιωάννα Τούνη. Έχω προσπαθήσει να το ξεκαθαρίσω ένα εκατομμύριο φορές και όλο φαίνεται αλλιώς. Τώρα είναι όλα μια χαρά», είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη για τον επί χρόνια στενό της φίλο.

«Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πω ρε φίλε; Ανεβαίνει η πίεσή μου! Έχω προσπαθήσει να το εξηγήσω ένα εκατομμύριο φορές. Κόβουν, ράβουν, και φαίνομαι σαν εκπρόσωπος του πρώην ζευγαριού. Μουτζώνω εμένα που μιλάω», πρόσθεσε για τα δημοσιεύματα που επιμένουν πως έχει δώσει τέλος στη φιλία τους.

