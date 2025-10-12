search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 12:53
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2025 11:26

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

12.10.2025 11:26
touni_alexandrou_alexandraki

Για τις σχέσεις της με τον Δήμητρη Αλεξάνδρου μετά χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη μίλησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη στο κανάλι της στο youtube.

«Είμαστε μια χαρά με τον Δημήτρη, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν. Ό,τι είχε συμβεί ήταν μεταξύ μας, προσωπικό. Δεν είχε καμία σχέση με την Ιωάννα Τούνη. Έχω προσπαθήσει να το ξεκαθαρίσω ένα εκατομμύριο φορές και όλο φαίνεται αλλιώς. Τώρα είναι όλα μια χαρά», είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη για τον επί χρόνια στενό της φίλο.

«Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πω ρε φίλε; Ανεβαίνει η πίεσή μου! Έχω προσπαθήσει να το εξηγήσω ένα εκατομμύριο φορές. Κόβουν, ράβουν, και φαίνομαι σαν εκπρόσωπος του πρώην ζευγαριού. Μουτζώνω εμένα που μιλάω», πρόσθεσε για τα δημοσιεύματα που επιμένουν πως έχει δώσει τέλος στη φιλία τους.

Διαβάστε επίσης:

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα παθιασμένα τους φιλιά σε πολυτελές γιοτ

«Μοναδική – αυτό ήταν»: Το αντίο της Τζέιν Φόντα στην Νταϊάν Κίτον

«Δεν έχω μιλήσει ακόμα!», διαμηνύει η Έλενα Χριστοπούλου σε όσους την πλήγωσαν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-34893-1
ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Πάνω από 20 ηγέτες στην κρίσιμη διάσκεψη για τη Γάζα – Το στοίχημα Τραμπ για ειρήνη (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

routsi_syntagma
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Γιατί ο Μητσοτάκης περνά την προστασία του στο υπουργείο Άμυνας – Κίνηση «αιχμή» σε Δένδια

plimmyra ispania (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα – Χάος προκάλεσε η καταιγίδα Alice (Video)

sk_ant1
MEDIA

«Θα πάρουμε την άδειά σας για το τι θέλουμε να είμαστε;»: «Σφάχτηκαν» στον αέρα Γραμμέλη – Κωστόπουλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

aftias-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 12:50
trump-34893-1
ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Πάνω από 20 ηγέτες στην κρίσιμη διάσκεψη για τη Γάζα – Το στοίχημα Τραμπ για ειρήνη (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

routsi_syntagma
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Γιατί ο Μητσοτάκης περνά την προστασία του στο υπουργείο Άμυνας – Κίνηση «αιχμή» σε Δένδια

1 / 3