Νταϊάν Κίτον: Φόρος τιμής από τον Γούντι Άλεν στη μούσα του – «Το υπέροχο γέλιο της αντηχεί ακόμα στο κεφάλι μου»

Ο Γούντι Άλεν απέτισε φόρο τιμής στην πρώην μούσα του, σύντροφο και φίλη του για μια ζωή, Νταϊάν Κίτον, η οποία πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών, σε ένα συγκινητικό δοκίμιο που δημοσιεύτηκε στο The Free Press.

«Είναι γραμματικά λανθασμένο να πούμε “πολύ μοναδικό”, αλλά όλοι οι κανόνες της γραμματικής, και υποθέτω οτιδήποτε άλλο, αναστέλλονται όταν μιλάμε για την Νταϊάν Κίτον», γράφει ο Άλεν για την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό με το μοναδικό στιλ. «Σε αντίθεση με οποιονδήποτε έχει βιώσει ο πλανήτης ή είναι απίθανο να ξαναδεί, το πρόσωπό της και το γέλιο της που φώτιζαν κάθε χώρο που έμπαινε».

Ο Άλεν θυμήθηκε τη γνωριμία του με την Κίτον όταν επιλέχθηκε απέναντί ​​του για το θεατρικό του έργο «Play it Again, Sam» του 1969. Μετά από μια εβδομάδα που δεν μιλούσαν μεταξύ τους — «Ήταν ντροπαλή, ήμουν ντροπαλός, και με δύο ντροπαλούς ανθρώπους τα πράγματα μπορούν να γίνουν αρκετά βαρετά» — σημειώνει ο Άλεν, μοιράστηκαν το μεσημεριανό τους γεύμα κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος στις πρόβες. «Αυτή ήταν η πρώτη μας στιγμή προσωπικής επαφής. Το αποτέλεσμα είναι ότι ήταν τόσο γοητευτική, τόσο όμορφη, τόσο μαγική, που αμφισβήτησα την ψυχική μου υγεία. Σκέφτηκα: Θα μπορούσα να ερωτευτώ τόσο γρήγορα;».

Οι δυο τους έγιναν γρήγορα ζευγάρι και η Κίτον ήταν το πρώτο άτομο στο οποίο ο Άλεν έδειχνε τη δουλειά του, με τη γνώμη της να είναι η μόνη που είχε σημασία.

«Δεν διάβασα ποτέ ούτε μια κριτική για το έργο μου και με ένοιαζε μόνο τι είχε να πει η Κίτον γι’ αυτό. Αν της άρεσε, θεωρούσα την ταινία καλλιτεχνική επιτυχία. Αν δεν ήταν και τόσο ενθουσιώδης, προσπαθούσα να χρησιμοποιήσω την κριτική της για να την ξαναμοντάρω και να καταλήξω σε κάτι που θα την έκανε να νιώσει καλύτερα», γράφει.

Ο Άλεν επαινεί με ενθουσιασμό τα καλλιτεχνικά ταλέντα της Κίτον, σημειώνοντας ότι, παράλληλα με τις ικανότητές της στην υποκριτική, τον χορό και το τραγούδι, «έγραψε επίσης βιβλία και ασχολήθηκε με τη φωτογραφία, έφτιαξε κολάζ, διακοσμούσε σπίτια και σκηνοθέτησε ταινίες», αλλά παρέμεινε «μια όμορφη κοπέλα» με βαθείς δεσμούς με την οικογένειά της και την ανατροφή της στην αγροτική κομητεία Όραντζ.

Ο Άλεν θυμάται μια Ημέρα των Ευχαριστιών στο οικογενειακό σπίτι της Κίτον, όπου έπαιξε πόκερ με την οικογένεια Κίτον και τερμάτισε ως ο μεγάλος νικητής, «κερδίζοντας περίπου 80 σεντς», κάτι που έκανε την υπόλοιπη οικογένεια να υποψιαστεί. «Νόμιζαν ότι τους κορόιδευα».

Για πολλά χρόνια, η Κίτον ήταν η καλλιτεχνική μούσα του Άλεν, εμφανιζόμενη σε αρκετές ταινίες του, συμπεριλαμβανομένης της ομότιτλης, βραβευμένης με Όσκαρ ερμηνείας της στην ταινία «Άνι Χολ», η οποία της χάρισε το Όσκαρ. Πρωταγωνίστησε σε συνολικά οκτώ ταινίες του Άλεν, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών ταινιών «Play It Again», «Sam» (1972), «Sleeper» (1973), «Love and Death» (1975), «Interiors» (1978), «Manhattan» (1979), «Radio Days» (1987) και «Manhattan Murder Mystery» (1993).

Ο Άλεν απένειμε στην Κίτον το βραβείο AFI Life Achievement Award το 2017, λέγοντας: «Πολλά από όσα έχω καταφέρει στη ζωή μου τα οφείλω, σίγουρα, σε αυτήν. Βλέποντας τη ζωή μέσα από τα μάτια της. Είναι πραγματικά εκπληκτική. Αυτή είναι μια γυναίκα που είναι εξαιρετική σε όλα όσα κάνει».

Η Κίτον και ο Άλεν παρέμειναν κοντά, και η ηθοποιός υπερασπίστηκε δημόσια τον Άλεν μέσα από τις δημόσιες αντιπαραθέσεις του. Πιο πρόσφατα, κατά την εποχή του #MeToo, όταν επανεμφανίστηκαν οι κατηγορίες από την πρώην σύντροφό της Μία Φάροου, η οποία κατηγορούσε τον Άλεν ότι κακοποίησε την κόρη τους, Ντίλαν Φάροου. Ο Άλεν πάντα αρνούνταν τους ισχυρισμούς. «Ο Γούντι Άλεν είναι φίλος μου και συνεχίζω να τον πιστεύω», έγραψε η Κίτον εκείνη την εποχή.

Μετά από «μερικά υπέροχα προσωπικά χρόνια μαζί», σημειώνει ο Άλεν στο δοκίμιό του, «και οι δύο προχωρήσαμε, και μόνο ο Θεός και ο Φρόιντ θα μπορούσαν να καταλάβουν γιατί χωρίσαμε». Αναλογιζόμενος τον θάνατό της, ο Άλεν παρατηρεί ότι «πριν από λίγες μέρες, ο κόσμος ήταν ένα μέρος που περιλάμβανε την Νταϊάν Κίτον. Τώρα είναι ένας κόσμος που δεν την περιλάμβανε. Επομένως, είναι ένας πιο θλιβερός κόσμος. Παρόλα αυτά, υπάρχουν οι ταινίες της. Και το δυνατό της γέλιο αντηχεί ακόμα στο κεφάλι μου».

