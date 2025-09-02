search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:30
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 13:52

Ο Γούντι Άλεν δεν ψήφισε Τραμπ, αλλά… θα τον σκηνοθετούσε άνετα στο Οβάλ Γραφείο διότι είναι «εξαιρετικός ηθοποιός»

02.09.2025 13:52
woody-allen-donald-trump

Ο Γούντι Άλεν δεν ψήφισε τον Ντόναλντ Τραμπ… αλλά, φαίνεται πως θα τον υποστήριζε αν ήθελε ποτέ να επιστρέψει στο χώρο του θεάματος, διότι είναι… εξαιρετικός επαγγελματίας ηθοποιός!

Ο θρύλος του Χόλιγουντ εμφανίστηκε στο podcast του Μπιλ Μάχερ, “Club Random”, και μίλησε ανοιχτά για το ότι σκηνοθέτησε τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ στην ταινία του «Celebrity» το 1998.

Ο Άλεν επαίνεσε τον επαγγελματισμό του προέδρου… λέγοντας ότι ήταν ευγενικός με όλους στο πλατό και εξήρε το υποκριτικό του ταλέντο.

Ο Τραμπ είχε κάνει μια εμφάνιση cameo υποδυόμενος τον εαυτό του στην ταινία «Celebrity» του 1998, κατά την οποία έλεγε ότι σκοπεύει να αγοράσει, και στη συνέχεια να κατεδαφίσει, τον Καθεδρικό του Αγίου Πατρικίου για να χτίσει στη θέση του ένα «πολύ ψηλό και όμορφο κτίριο».

Ο Γούντι Άλεν ξεκαθάρισε στο podcast ότι ψήφισε την Κάμαλα Χάρις και δε συμφωνεί με τις πολιτικές του Τραμπ, αλλά, σημείωσε, αυτό δεν αλλάζει τις προηγούμενες εμπειρίες του με τον πρόεδρο.

Ο εμβληματικός σκηνοθέτης αστειεύτηκε λέγοντας ότι η μεγαλύτερη του επιθυμία είναι να σκηνοθετήσει τον Πρόεδρο Τραμπ μέσα στο Οβάλ Γραφείο… και να εφαρμόσει μερικές πιο φιλελεύθερες πολιτικές, κάτι που μάλλον δεν θα συμβεί…

Διαβάστε επίσης:

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

Meghan Markle: Στα παρασκήνια του show της μαζί με τα παιδιά της – Απογοητευτικές οι κριτικές για τη δεύτερη σεζόν (photos)

Gal Gadot: Η διάσημη ηθοποιός κάνει διακοπές στην Κύπρο (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

45xroni porsche thessaloniki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: Ελεύθερη με όρους η 45χρονη οδηγός

podence_0209_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Ποντένσε στους «ερυθρόλευκους» (photos)

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επίθεση Διαμαντοπούλου σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και ρουσφέτια: Ο παρα-αναπτυξιακός πλουτισμός της Νέας Δημοκρατίας

syriza_grafeia_1311_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Βίντεο-παρέμβαση για τις Νομικές των ιδιωτικών πανεπιστημίων – Τι έλεγαν Μητσοτάκης-Κεραμέως όταν καταργούσαν την «κρατική» Νομική Πάτρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:30
kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

45xroni porsche thessaloniki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: Ελεύθερη με όρους η 45χρονη οδηγός

podence_0209_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Ποντένσε στους «ερυθρόλευκους» (photos)

1 / 3