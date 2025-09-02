Ο Γούντι Άλεν δεν ψήφισε Τραμπ, αλλά… θα τον σκηνοθετούσε άνετα στο Οβάλ Γραφείο διότι είναι «εξαιρετικός ηθοποιός»

Ο Γούντι Άλεν δεν ψήφισε τον Ντόναλντ Τραμπ… αλλά, φαίνεται πως θα τον υποστήριζε αν ήθελε ποτέ να επιστρέψει στο χώρο του θεάματος, διότι είναι… εξαιρετικός επαγγελματίας ηθοποιός!

Ο θρύλος του Χόλιγουντ εμφανίστηκε στο podcast του Μπιλ Μάχερ, “Club Random”, και μίλησε ανοιχτά για το ότι σκηνοθέτησε τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ στην ταινία του «Celebrity» το 1998.

Ο Άλεν επαίνεσε τον επαγγελματισμό του προέδρου… λέγοντας ότι ήταν ευγενικός με όλους στο πλατό και εξήρε το υποκριτικό του ταλέντο.

🚨NEW: Dem Filmmaker Woody Allen — who once directed Trump — *HEAPS PRAISE* on president's acting🚨



"He was a pleasure to work with and a very good actor. He was very polite and hit his mark and did everything correctly and had a real flair for show business."@DailyCaller pic.twitter.com/tNJMzcjq46 — Jason Cohen 🇺🇸 (@JasonJournoDC) September 1, 2025

Ο Τραμπ είχε κάνει μια εμφάνιση cameo υποδυόμενος τον εαυτό του στην ταινία «Celebrity» του 1998, κατά την οποία έλεγε ότι σκοπεύει να αγοράσει, και στη συνέχεια να κατεδαφίσει, τον Καθεδρικό του Αγίου Πατρικίου για να χτίσει στη θέση του ένα «πολύ ψηλό και όμορφο κτίριο».

Ο Γούντι Άλεν ξεκαθάρισε στο podcast ότι ψήφισε την Κάμαλα Χάρις και δε συμφωνεί με τις πολιτικές του Τραμπ, αλλά, σημείωσε, αυτό δεν αλλάζει τις προηγούμενες εμπειρίες του με τον πρόεδρο.

Ο εμβληματικός σκηνοθέτης αστειεύτηκε λέγοντας ότι η μεγαλύτερη του επιθυμία είναι να σκηνοθετήσει τον Πρόεδρο Τραμπ μέσα στο Οβάλ Γραφείο… και να εφαρμόσει μερικές πιο φιλελεύθερες πολιτικές, κάτι που μάλλον δεν θα συμβεί…

