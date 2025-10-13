Άννα Κυριακού: «Έφυγε ήρεμη κι ευτυχισμένη διότι εκπλήρωσε το πραγματικό της όνειρο» λέει ο γιος της (Video)

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 96 ετών άφησε η Άννα Κυριακού, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό -και όχι μόνο- χώρο.

Ο γιος της Χρήστος Αποστολίδης, μίλησε στο Πρωινό, αποκαλύπτοντας συγκινημένος ότι η μητέρα του έφυγε, έχοντας εκπληρώσει το όνειρό της που ήταν η έκδοση του βιβλίου της.

«Έφυγε στον ύπνο της. Ξεκουράστηκε! Έφυγε ήρεμη κι ευτυχισμένη, διότι εκπλήρωσε το πραγματικό της όνειρο, που ήταν η έκδοση του βιβλίου της. Βγήκε πριν ένα μήνα, ένα καταπληκτικό λεύκωμα κι έφυγε με αυτό στο προσκεφάλι της. Έφυγε χαρούμενη, όπως ήταν σε όλη της τη ζωή, κι ευτυχισμένη, όπως γράφει και στον επίλογο του βιβλίου της. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος τώρα!» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Η συγκινητική ανάρτηση

Νωρίτερα, ο Χρήστος Αποστολίδης με μια συγκινητική ανάρτηση μέσα από το προφίλ του στο facebook είπε το δικό του αντίο στην αγαπημένη του μητέρα.

«Αγαπημένη μου μανούλα, καλό σου ταξίδι και καλή αντάμωση. Εκπλήρωσες το όνειρο ζωής σου και έφυγες ήρεμη και ευχαριστημένη όπως το επιθυμούσες. Με αγάπη από όλους που σε γνώρισαν. Ήσουν και θα είσαι πάντα υπέροχη!» έγραψε.

