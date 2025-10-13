Νταϊάν Κίτον: Οι τελευταίες στιγμές της ηθοποιού και η κλήση στο 911 – Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

Στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σκιαγραφώντας ένα τραγικό φινάλε για ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.

Η είδηση του θανάτου της θρυλικής ηθοποιού επιβεβαιώθηκε έπειτα από μια κλήση στο 911, η ηχογράφηση της οποίας αποκαλύφθηκε από το TMZ. Στην καταγραφή, ένας διασώστης που κλήθηκε στην οικία της ακούγεται να αναφέρει: «Άτομο πεσμένο».

Λίγο μετά τις 8 το πρωί (τοπική ώρα), ασθενοφόρο μετέφερε την ηθοποιό σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με συγγενή της, η Νταϊάν Κίτον απεβίωσε, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα. Ωστόσο, η οικογένεια ζήτησε να τηρηθεί αυστηρή ιδιωτικότητα, χωρίς να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

Την ίδια στιγμή, πλήθος συναδέλφων της τόσο από τον χώρο της τηλεόρασης όσο και του κινηματογράφου, στο άκουσμα της θλιβερής είδησης, έσπευσαν να πουν το δικό τους αντίο με συγκινητικές αναρτήσεις τους στα social media.

Μεταξύ αυτών, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ο οποίος είχε συνεργαστεί με την ηθοποιό σε ηλικία μόλις 18 ετών στην ταινία «Το Δωμάτιο του Μάρβιν».

Ο σταρ του Χόλιγουντ μοιράστηκε μια φωτογραφία με τους δυο τους από το 1996, τη χρονιά που κυκλοφόρησε το φιλμ, αναφερόμενος τόσο στο καλλιτεχνικό της εκτόπισμα, όσο το χιούμορ και την ευγένεια που τη χαρακτήριζαν.

«Η Νταϊάν Κίτον ήταν μοναδική. Λαμπρή, αστεία και αφοπλιστικά ο εαυτός της. Ένας θρύλος, ένα είδωλο και ένας πραγματικά ευγενικός άνθρωπος. Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί της στα 18 μου. Θα μας λείψει βαθιά» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Συντετριμμένη η Σάρα Πόλσον

Συντετριμμένη από τον θάνατο της Νταϊάν Κίτον εμφανίστηκε η Σάρα Πόλσον λίγες ώρες μετά τη δυσάρεστη είδηση, εθεάθη έξω από το σπίτι της ηθοποιού.

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η «Page Six» απεικονίζουν τη Σάρα Πόλσον εμφανώς συγκινημένη να αποχωρεί, ενώ σε κάποια στιγμή αγκάλιασε ένα άτομο έξω από την οικεία της Κίτον.

Σημειώνεται ότι η Πόλσον και η Κίτον διατηρούσαν φιλία πολλών ετών. Τον Ιούλιο του 2021 είχαν απαθανατιστεί να δειπνούν μαζί με τη σύντροφο της Πόλσον, Χόλαντ Τέιλορ, στο Μπέβερλι Χιλς, ενώ λίγους μήνες αργότερα, οι τρεις τους εθεάθησαν ξανά μαζί στο Δυτικό Χόλιγουντ.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Interview» τον Ιούνιο του 2021, η Κίτον είχε απαντήσει σε ερωτήσεις διάσημων φίλων της, ανάμεσά σε αυτούς και της Πόλσον. «Ποιο πρόσωπο, μέρος ή πράγμα σε κάνει να “τραγουδά” η καρδιά σου; (Μπορείς να πεις εμένα)» είχε ρωτήσει αστειευόμενη η Σάρα Πόλσον, με την Νταϊάν Κίτον να απαντά: «Φυσικά, Σάρα, εσύ κάνεις την καρδιά μου να “τραγουδά”. Οι φίλοι μου κάνουν την καρδιά μου να “τραγουδά”. Τα παιδιά μου κάνουν την καρδιά μου να “τραγουδά”».

Η ραγδαία επιδείνωση της υγείας της

Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης, η υγεία της Νταϊάν Κίτον επιδεινώθηκε ραγδαία λίγους μήνες πριν τον θάνατό της.

«Η υγεία της επιδεινώθηκε πολύ ξαφνικά, κάτι που ήταν σπαρακτικό για όλους όσοι την αγαπούσαν» αποκάλυψε πηγή στο περιοδικό «People».

«Τους τελευταίους μήνες της ζωής της, ήταν περιτριγυρισμένη μόνο από τους πιο στενούς συγγενείς της, οι οποίοι επέλεξαν να κρατήσουν τα πράγματα πολύ ιδιωτικά. Ακόμη και οι παλιοί φίλοι δεν γνώριζαν πλήρως τι συνέβαινε» σημείωσε το ίδιο πρόσωπο.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, ανησυχητικό σημάδι θεωρήθηκε η απόφαση της Κίτον, τον περασμένο Μάρτιο, να πουλήσει το «σπίτι των ονείρων της» στο Λος Άντζελες έναντι 29 εκατομμυρίων δολαρίων. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έκπληξη στους φίλους της, καθώς στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι σκόπευε να παραμείνει εκεί μόνιμα.

Μια ακόμη πηγή ανέφερε στο «People» ότι, παρότι η ηθοποιός συνήθιζε να βγάζει καθημερινά βόλτα τον σκύλο της στη γειτονιά της στο Μπρέντγουντ, κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί τους τελευταίους δύο μήνες.

