Ντάϊαν Κίτον: Τα αίτια θανάτου, οι μάχες με τη βουλιμία και η αλήθεια πίσω από τα καπέλα

Η Ντάιαν Κίτον, μία από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς της γενιάς της, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Όσον αφορά τα αίτια του θανάτου της, το People αναφέρει: «Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες αυτή τη στιγμή, ενώ οι αγαπημένοι της ζητούν διακριτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους», σύμφωνα με εκπρόσωπο της οικογένειας.

Το CNN επίσης ανάφερε σε δημοσίευμά του: «Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες δήλωσε πως νωρίς το πρωί δέχτηκαν κλήση για επείγουσα ιατρική βοήθεια στο σπίτι της Keaton και οι διασώστες μετέφεραν ένα άτομο στο νοσοκομείο».

Μια ζωή γεμάτη μάχες

Η διάσημη ηθοποιός άφησε πίσω της όχι μόνο μια σπουδαία καριέρα αλλά και μια ζωή γεμάτη προσωπικές μάχες, τις οποίες αντιμετώπισε αθόρυβα και με αξιοπρέπεια.

Παρότι δεν είχε μιλήσει δημόσια για κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας το τελευταίο διάστημα, είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι είχε έρθει αντιμέτωπη τόσο με καρκίνο του δέρματος, όσο και με βουλιμία, από τα πρώτα κιόλας χρόνια της καριέρας της.

Στην πραγματικότητα, τα χαρακτηριστικά καπέλα της, που έγιναν σήμα κατατεθέν της, δεν ήταν απλώς θέμα στυλ — ήταν μέρος της καθημερινής της μάχης με τον ήλιο, καθώς σε ηλικία μόλις 21 ετών είχε διαγνωστεί με καρκίνο του δέρματος.

«Θυμάμαι τη θεία μου τη Μάρθα, που είχε τόσο σοβαρό καρκίνο του δέρματος, ώστε της αφαίρεσαν τη μύτη. Ο πατέρας μου είχε βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, όπως και ο αδελφός μου. Είναι ύπουλος αυτός ο καρκίνος. Γι’ αυτό πρέπει να φοράς αντηλιακό».

Ωστόσο, όπως είχε παραδεχτεί, δεν φρόντιζε τον εαυτό της όσο έπρεπε στα νιάτα της:

«Όταν ήμουν στα 20 μου, δεν έδινα και πολλή σημασία», είχε δηλώσει.

«Δεν έκανα έρευνα, δεν με ένοιαζε. Ήταν ανόητο, γιατί με ταλαιπωρεί σε όλη μου την ενήλικη ζωή. Άρχισα να προσέχω το δέρμα μου μόνο στα 40 μου».

Μετά την πρώτη διάγνωση με βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, η Keaton διαγνώστηκε και με ακανθοκυτταρικό καρκίνο αρκετά χρόνια αργότερα, ο οποίος απαιτούσε δύο χειρουργικές επεμβάσεις για την αφαίρεσή του.

Πέρα όμως από τις μάχες με τον καρκίνο, η βραβευμένη ηθοποιός είχε ανοιχτεί και για ένα άλλο μεγάλο προσωπικό ζήτημα: τη βουλιμία, την οποία ξεκίνησε να αντιμετωπίζει στα νεανικά της χρόνια, όταν της ζητήθηκε να χάσει 4-5 κιλά για έναν ρόλο στο Broadway.

«Το μόνο που έκανα ήταν να ταΐζω την πείνα μου, οπότε είμαι εξαρτημένη», είχε δηλώσει στον Dr. Oz το 2014. «Είναι αλήθεια. Είμαι μια εξαρτημένη που βρίσκεται σε ανάρρωση, και θα είμαι πάντα. Έχω εθιστική φύση».

Σε μια συγκλονιστική περιγραφή της τότε καθημερινότητάς της, η Keaton είχε αποκαλύψει πως έφτανε να καταναλώνει έως και 20.000 θερμίδες την ημέρα, πριν προκαλέσει εμετό:

«Το τυπικό μου δείπνο ήταν ένας κουβάς τηγανητό κοτόπουλο, πολλές μερίδες πατάτες με blue cheese και κέτσαπ, δύο έτοιμα γεύματα, ένα λίτρο αναψυκτικό, κιλά σοκολάτας, μια τούρτα και τρεις τάρτες μπανάνας».

Η διάγνωση ήρθε έπειτα από παρατήρηση τρίτων:

«Κάποιος μού είπε ότι φαίνομαι να έχω κάποια ψυχολογικά θέματα, κι έτσι πήγα σε αναλυτή», είχε εξομολογηθεί. «Πήγαινα πέντε μέρες τη βδομάδα».

Παρότι στην αρχή δεν έλεγε την αλήθεια στον ψυχαναλυτή της, με τον καιρό άρχισε να ανοίγεται, να δέχεται βοήθεια και να βρίσκει την ισορροπία της. Στο βιβλίο της Then Again (2011), μιλάει ανοιχτά για όλα όσα πέρασε:

«Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ίσως να μην έχει σημασία για όλους, αλλά για μένα είναι λυτρωτικό. Νομίζω πως είμαι αδελφή όλων εκείνων των γυναικών –και είμαι σίγουρη, και αντρών– που έχουν περάσει από κάποια διατροφική διαταραχή. Είμαι κι εγώ μέλος αυτής της ομάδας».

Η Diane Keaton, που υιοθέτησε την κόρη της Dexter (σήμερα 29 ετών) και τον γιο της Duke (25 ετών) στην ηλικία των 50+, άφησε πίσω της ένα βαθύ και πολυεπίπεδο αποτύπωμα — όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως γυναίκα που τόλμησε να μιλήσει, να φανεί ευάλωτη και να εμπνεύσει.

Η Diane Keaton άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον κινηματογράφο με μοναδικές ερμηνείες και αξέχαστους ρόλους. Το κοινό τη λάτρεψε ως Annie Hall – ρόλος για τον οποίο τιμήθηκε με Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου – αλλά και ως Kay Adams-Corleone στη θρυλική τριλογία του Νονού, καθώς και ως Louise Bryant στην ταινία Reds.

Περισσότερα απο΄50 χρονια καριέρας

Σε συνέντευξή της στο Γαλλικό Πρακτορείο για τα «50 χρόνια της καριέρας της», η Κίτον δήλωνε «πράγματι τυχερή» που γύρισε ταινίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της έβδομης τέχνης, ήταν τέσσερις φορές υποψήφια για ‘Οσκαρ και κέρδισε μια φορά το χρυσό αγαλματίδιο.

Η Κίτον είχε δεκάδες ταινίες στο ενεργητικό της από τότε που έκανε το ντεμπούτο της στο Χόλιγουντ με την ταινία “Lovers and Other Strangers” (“Ερωτικά ζευγάρια και τόσοι άλλοι γύρω τους”, 1970).

Ο τελευταίος της κινηματογραφικός ρόλος ήταν στην ταινία “Summer Camp” το 2024 όπου συμπρωταγωνίστησε με τις Κάθι Μπέιτς και Άλφρι Γούνταρντ.

«Είμαι μία από τις ελάχιστες γεροντοκόρες της ηλικίας μου»

Η σπουδαία ηθοποιός τόνιζε ότι δεν είχε κανένα παράπονο, συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής της ζωής.

«Πιστεύω ότι είμαι μια από τις ελάχιστες γεροντοκόρες της ηλικίας μου, που έκανε ταινίες χωρίς να παντρευτεί», έλεγε χαμογελώντας η Κίτον η οποία έζησε μεγάλες ιστορίες αγάπης με σταρ όπως ο Γουόρεν Μπίτι ή ο Αλ Πατσίνο.

Σίγουρα, «αν με ρωτούσατε πώς θα ήταν η ζωή μου αν είχα παντρευτεί κάποιον που είχε μεγάλη σημασία για μένα, θα σας έλεγα ότι ίσως έχασα κάτι, αλλά δεν μπορείς να τα έχεις όλα», τόνιζε η ηθοποιός που είχε υιοθετήσει δύο παιδιά.

Η Ντάιαν Κίτον γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1946 ως Νταϊάν Χολ και ήταν η μεγαλύτερη από τέσσερα παιδιά. Ο πατέρας της ήταν πολιτικός μηχανικός, ενώ η μητέρα της ήταν νοικοκυρά.

Εκπρόσωπος της οικογένειάς της επιβεβαίωσε στο περιοδικό PEOPLE ότι πέθανε στην Καλιφόρνια και ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες προς το παρόν.

Τα δημοσιεύματα για την υγεία της

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως η υγεία της ηθοποιού είχε επιδεινωθεί ραγδαία τους τελευταίους μήνες πριν τον θάνατό της.

Φίλης της δήλωσε στο People ότι «η υγεία της επιδεινώθηκε πολύ ξαφνικά, κάτι που ήταν σπαρακτικό για όλους όσους την αγαπούσαν».

Η υγεία της Νταϊάν Κίτον ήταν «απροσδόκητη» με τους αγαπημένους της να επιλέγουν να κρατήσουν μυστικό το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

«Τους τελευταίους μήνες της ζωής της, ήταν περιτριγυρισμένη μόνο από τους πιο στενούς συγγενείς της, οι οποίοι επέλεξαν να κρατήσουν τα πράγματα πολύ ιδιωτικά. Ακόμη και οι παλιοί φίλοι δεν γνώριζαν πλήρως τι συνέβαινε» είπε η ίδια πηγή.

Όταν έβαλε προς πώληση το «σπίτι των ονείρων» της

Τον περασμένο Μάρτιο, η Νταϊάν Κίτον έβαλε προς πώληση το «σπίτι των ονείρων της» στο Λος Άντζελες, κάτι που εξέπληξε τους φίλους της.

Άλλη πηγή είπε στο People πως παρά το γεγονός ότι η 79χρονη ηθοποιός έβγαζε καθημερινά βόλτα τον σκύλο της στη γειτονιά της στο Μπρέντγουντ, αυτό δεν είχε συμβεί τους τελευταίους δύο μήνες.

«Αγαπούσε τη γειτονιά της. Μέχρι πριν από λίγους μήνες, περπατούσε με τον σκύλο της κάθε μέρα. Συνήθως ντυνόταν με τον ίδιο τρόπο, με καπέλο και τα χαρακτηριστικά της γυαλιά ηλίου, ανεξάρτητα από τον καιρό. Ήταν πάντα πολύ ευγενική, αστεία και ομιλητική. Μιλούσε στον σκύλο της σαν να ήταν άνθρωπος. Ήταν εκκεντρική και είχε αυτή την ατμόσφαιρα της παλιάς σχολής του Χόλιγουντ. Ήταν πολύ, πολύ ξεχωριστή», ανέφερε χαρακτηριστικά στο αμερικανικό περιοδικό.

O Guardian σημείωσε πως «η σκέψη ενός Χόλιγουντ χωρίς τη Νταϊάν Κίτον είναι αφόρητα θλιβερή».

«Ήταν κάτι περισσότερο από το κορίτσι της Αμερικής. Ήταν η εκλεπτυσμένη, γλυκιά, αβίαστα αισθησιακή γυναίκα με την οποία η Αμερική ήταν ερωτευμένη χωρίς ανταπόκριση. Η Νταϊάν Κίτον ήταν πέρα από το επίπεδο της Αμερικής».

