ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 12:54
12.10.2025 11:16

«A Tree Is Blue»: Στην καρέκλα του σκηνοθέτη η Ντακότα Τζόνσον

12.10.2025 11:16
Η Ντακότα Τζόνσον ετοιμάζεται για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο σε ταινία μεγάλου μήκους, με το δράμα ενηλικίωσης «A Tree Is Blue».

Το φιλμ θα ξετυλίξει την ιστορία μιας νεαρής κοπέλας με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), «όταν αποφασίζει να αποδεσμευτεί από την υπερπροστατευτική, αν και αγαπημένη της μητέρα το καλοκαίρι μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο, αναζητώντας την ελευθερία, τη φιλία και… λίγο χάος».

