Συγκλονίζει ο Ετεοκλής Παύλου: Πριν από 13 χρόνια με πυροβόλησαν, σαν σήμερα «πέθανα» (Video)

Για τον σοβαρό τραυματισμό του πριν από 13 χρόνια ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του, μίλησε ο Ετεοκλής Παύλου.

Ο παρουσιαστής αφιέρωσε λίγο χρόνο στην έναρξη της εκπομπής, αναφερόμενος στο τραγικό γεγονός που του άλλαξε ριζικά τη ζωή στέλνοντας, παράλληλα, το δικό του μήνυμα αισιοδοξίας.

«Σήμερα είναι μία πολύ ξεχωριστή μέρα για μένα, πάρα πολύ ξεχωριστή. Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια με πυροβόλησαν, πριν από 13 χρόνια “πέθανα” και είναι τα δεύτερά μου γενέθλια» είπε αρχικά, συγκλονίζοντας τους συνεργάτες του με την περιγραφή του.

«Με βλέπετε να το περιγράφω με χαμόγελο, γιατί θέλω να στείλω το μήνυμα στον κόσμο μέσα από αυτό που έζησα ότι πολλές φορές η ζωή μπορεί να πάρει τροπή και κάτι δυσάρεστο να γίνει κάτι καλό. 13 χρόνια μετά να το συζητάς με χαμόγελο, χαρά και αγάπη.

Δεν το πίστευα ποτέ ότι, ενώ νοσηλεύτηκα στην εντατική και έχασα το πόδι μου, 13 χρόνια μετά θα είμαι εδώ, θα εργάζομαι, θα είμαι καλά, θα έχω τη γυναίκα, το παιδί μου και τη ζωή μου. Μην σταματάτε να πιστεύετε στα όνειρά σας ό,τι δυσκολία κι αν σας έρθει, όσο αβάσταχτη κι αν φαίνεται, κάπου σε κάτι καλό θα σας βγάλει. Να έχετε πίστη στον εαυτό σας και όλα θα πάνε καλά.

Τότε έβλεπα μια οικογένεια που περνούσε έναν Γολγοθά. Το ταξίδι όμως αυτό, όταν πιστεύεις πραγματικά στη ζωή, μπορεί να έχει μια πολύ ωραία κατάληξη που δεν την φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα» πρόσθεσε.

