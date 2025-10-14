search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 09:38
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 09:20

Χάρης Χριστόπουλος: «Σοκαρίστηκα με τη συμπεριφορά των κριτών – Αγένεια, υποτίμηση, δεν μου άρεσε καθόλου» (Video)

14.10.2025 09:20
christopoulos-new

Για την επιθυμία τους να βαφτίσουν τα παιδιά τους μετά την ηλικία των 6 μίλησαν ο Χάρης Χριστόπουλος και η Ανίτα Μπραντ, επισημαίνοντας ότι σκοπός τους είναι να βιώσουν και τα ίδια τα παιδιά το μυστήριο.

«Εμείς έχουμε πει ότι θα βαφτίσουμε τα παιδιά όταν φτάσουν σε μία ηλικία μετά τα 6-7, για να το νιώσουν όταν πάρουν το χρίσμα, να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό» ανέφεραν.

Το ζευγάρι έδωσε το παρών στο kick-off party του φετινού MadWalk, που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ (13/10) σε γνωστό εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας.

Ερωτηθείς για τον νέο κύκλο του GNTM, ριάλιτι στο οποίο ο ίδιος συμμετείχε ως κριτής στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα το 2009, ο γνωστός φωτογράφος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του αναφορικά με τη συμπεριφορά των κριτών απέναντι σε κάποιους διαγωνιζόμενους.

«Σοκαρίστηκα με τη συμπεριφορά των κριτών απέναντι σε μερικούς διαγωνιζόμενους, αισθάνθηκα μια αγένεια, μερικές φορές σαν υποτίμηση. Συγγνώμη που το λέω αλλά δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν είχε καμία σχέση με casting αυτό. Δεν μιλάς έτσι σε ένα casting, ούτε προσωπικά, ούτε ειρωνείες. Τέλος πάντων, όλα καλά» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Ο Αργυρός εμφανίστηκε σε εκπομπή στη Σερβία και τους «δίδαξε» να σπάνε πιάτα

Νταϊάν Κίτον: Φόρος τιμής από τον Γούντι Άλεν στη μούσα του – «Το υπέροχο γέλιο της αντηχεί ακόμα στο κεφάλι μου»

Άννα Κυριακού: «Έφυγε ήρεμη κι ευτυχισμένη διότι εκπλήρωσε το πραγματικό της όνειρο» λέει ο γιος της (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FOTO Air4HEALTH
ΥΓΕΙΑ

Πρόγραμμα Air4HEALTH Ελλάδα – Ιταλία: Τα drones στην υπηρεσία της υγείας

agnostos_sttratiotis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η (μη) συνεννόηση Μαξίμου με υπουργείο Άμυνας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

mamalakis-vefa-new
LIFESTYLE

Ηλίας Μαμαλάκης για Βέφα Αλεξιάδου: «Κάτι συνέβαινε στο τέλος της ζωής της, είχε απομονωθεί» (Video)

mia_nyxta_mono_mega_new
MEDIA

Mega: «Πινελιές» από το δράμα Δημήτρη Λάλου – Μαριλίτας Λαμπροπούλου «Μια νύχτα μόνο» (video)

christopoulos-new
LIFESTYLE

Χάρης Χριστόπουλος: «Σοκαρίστηκα με τη συμπεριφορά των κριτών – Αγένεια, υποτίμηση, δεν μου άρεσε καθόλου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 09:37
FOTO Air4HEALTH
ΥΓΕΙΑ

Πρόγραμμα Air4HEALTH Ελλάδα – Ιταλία: Τα drones στην υπηρεσία της υγείας

agnostos_sttratiotis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η (μη) συνεννόηση Μαξίμου με υπουργείο Άμυνας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

mamalakis-vefa-new
LIFESTYLE

Ηλίας Μαμαλάκης για Βέφα Αλεξιάδου: «Κάτι συνέβαινε στο τέλος της ζωής της, είχε απομονωθεί» (Video)

1 / 3