Χάρης Χριστόπουλος: «Σοκαρίστηκα με τη συμπεριφορά των κριτών – Αγένεια, υποτίμηση, δεν μου άρεσε καθόλου» (Video)

Για την επιθυμία τους να βαφτίσουν τα παιδιά τους μετά την ηλικία των 6 μίλησαν ο Χάρης Χριστόπουλος και η Ανίτα Μπραντ, επισημαίνοντας ότι σκοπός τους είναι να βιώσουν και τα ίδια τα παιδιά το μυστήριο.

«Εμείς έχουμε πει ότι θα βαφτίσουμε τα παιδιά όταν φτάσουν σε μία ηλικία μετά τα 6-7, για να το νιώσουν όταν πάρουν το χρίσμα, να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό» ανέφεραν.

Το ζευγάρι έδωσε το παρών στο kick-off party του φετινού MadWalk, που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ (13/10) σε γνωστό εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας.

Ερωτηθείς για τον νέο κύκλο του GNTM, ριάλιτι στο οποίο ο ίδιος συμμετείχε ως κριτής στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα το 2009, ο γνωστός φωτογράφος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του αναφορικά με τη συμπεριφορά των κριτών απέναντι σε κάποιους διαγωνιζόμενους.

«Σοκαρίστηκα με τη συμπεριφορά των κριτών απέναντι σε μερικούς διαγωνιζόμενους, αισθάνθηκα μια αγένεια, μερικές φορές σαν υποτίμηση. Συγγνώμη που το λέω αλλά δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν είχε καμία σχέση με casting αυτό. Δεν μιλάς έτσι σε ένα casting, ούτε προσωπικά, ούτε ειρωνείες. Τέλος πάντων, όλα καλά» τόνισε.

