LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 10:29

Λένα Μαντά: Συγκινεί για τον θάνατο του συζύγου της – «Αυτό που με παρηγορεί είναι ότι θα με περιμένει» (Video)

14.10.2025 10:29
lena-manta-new

Στον θάνατο του συζύγου της αναφέρθηκε η Λένα Μαντά, κάνοντας λόγο για μια τεράστια απώλεια από τη ζωή της στην οποία, πια, μόνη παρηγοριά είναι η σκέψη ότι κάπου οι δυο τους θα ξανασυναντηθούν, κάπου θα την περιμένει.

Καλεσμένη στην εκπομπή «EQ», η συγγραφέας περιέγραψε με συγκίνηση πώς φαντάζεται το τέλος της ζωής της. Αν, λοιπόν, σκεφτεί τον εαυτό της λίγο πριν το τέλος, θα ήθελε να κρατά στα χέρια της όχι βιβλίο, αλλά το άλμπουμ της ζωής τους, λέει συγκινημένη.

«Ο πόνος, το πένθος είναι σαν θηρίο κοιμάται. Κι όταν ξυπνάει το θηρίο δεν μπορείς να του ξεφύγεις εύκολα. Το λάθος είναι να του ξεφύγεις. Αυτό που θα ήθελα και με παρηγορεί είναι ότι θα με περιμένει. Μου είπες πριν πώς φαντάζεσαι το τέλος, θα μπορούσε να μην ήταν βιβλίο αυτό που θα κρατούσα στα χέρια μου, αλλά να ήταν το άλμπουμ της ζωής μας. Δεν χρειάζονται πολλά. Αυτή η λέξη τέλος είναι οριστική, αμετάκλητη, τελεσίδικη» είπε, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

