Η Καίτη Φίνου «πέθανε» τη Χρυσούλα Διαβάτη – «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας» απαντά ο Νικήτας Τσακίρογλου (Videos)

Σύγχυση προκάλεσε μια ανάρτηση της Καίτης Φίνου στην οποία ανέφερε ότι η Χρυσούλα Διαβάτη έφυγε από τη ζωή.

Η ψευδής αυτή είδηση εξόργισε -όπως ήταν λογικό- τον σύζυγό της, Νικήτα Τσακίρογλου, ο οποίος θέλοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια, διευκρίνισε ότι η σύζυγός του είναι, φυσικά, εν ζωή εκφράζοντας, παράλληλα, την αγανάκτησή του για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ζούμε στην εποχή της ηλιθιότητας».

Από την πλευρά της, η Καίτη Φίνου εξήγησε ότι μπέρδεψε τη Χρυσούλα Διαβάτη με την Άννα Κυριακού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες Δευτέρα (13/10). Με μια ανάρτησή της στο Instagram, η ηθοποιός έσπευσε να αποχαιρετήσει τη συνάδελφό της, ωστόσο, αντιλαμβανόμενη το τραγικό λάθος της, διέγραψε το σχετικό story, το οποίο εν τω μεταξύ είχε προκαλέσει, ήδη, αναστάτωση γύρω από την κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη.

Τσακίρογλου: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας»

«Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Μας πέθαναν κιόλας. Εντάξει. Μου φαίνεται γελοίο αυτό. Γελοιότητες είναι της εποχής μας. Γελάω, γιατί δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Δεν κάνουν καλό στη δημοσιότητα αυτά τα πράγματα. Δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα, γελάω. Ο καθένας λέει τώρα, αυτή τη στιγμή, κάτι για να υπάρχει. Αν ήταν δεν θα το μάθαινε η κυρία Φίνου, την οποία δεν τη γνωρίζω. Θα το μαθαίναμε εμείς πρώτα» είπε εμφανώς ενοχλημένος ο Νικήτας Τσακίρογλου, μιλώντας στο Πρωινό, ενώ αναφερόμενος στην κατάσταση υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη, η οποία παραμένει στο σπίτι της έπειτα από τη διάγνωσή της με αυτοάνοσο, τόνισε:

«Καλά είναι. Είναι μια κατάσταση χρόνια αυτή, που κάνουμε υπομονή και πιστεύουμε σε μια καλύτερη κατάσταση. Και θα γίνει αυτή, γιατί ήδη έχουμε δείγματα».

Η συγγνώμη της Καίτης Φίνου

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, η Καίτη Φίνου εξήγησε πώς μπέρδεψε τα ονόματα των δύο ηθοποιών και προχώρησε στη λάθος ανάρτηση, επισημαίνοντας ότι ζαλιζόταν λόγω του αυχενικού που την ταλαιπωρεί. Ζήτησε, δε, συγγνώμη τόσο από την οικογένεια της Χρυσούλας Διαβάτη, όσο και από τους θαυμαστές της.

«Ζητώ χίλια συγγνώμη από την οικογένεια της κυρίας Διαβάτη. Επειδή έχω ιλίγγους με το αυχενικό μου, άνοιξα κάποια στιγμή τα μάτια μου και μπέρδεψα τη φωτογραφία, που είχε αναρτήσει ο Σπύρος Μπιμπίλας με την Άννα Κυριακού και είχα πάθει σοκ και είπα “έφυγε η γυναίκα”. Έτσι, έκανα την ανάρτηση, χωρίς να διαβάσω κάτι άλλο. Μόλις είδα στην τηλεόραση για την Άννα Κυριακού, είπα “καλά, εγώ τι ανέβασα; Δύο συνάδελφοι έφυγαν σήμερα από τη ζωή;”. Τρελάθηκα. Ζητώ χίλια συγγνώμη και από την οικογένεια και από όλον τον κόσμο, που μπορεί να αναστάτωσα» τόνισε.

