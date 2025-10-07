Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Μπήκε τρεις φορές στο νοσοκομείο και οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τη βοηθήσουν» (Video)

Για τη κατάσταση υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου αναφέροντας πως μετά τη διάγνωσή της με αυτοάνοσο, εισήχθη τρεις φορές στο νοσοκομείο, οι γιατροί ωστόσο – όπως εξήγησε ο σύζυγός της- δεν κατάφεραν να τη βοηθήσουν.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι είναι κουρασμένος και προβληματισμένος από όσα συνέβησαν με τη Χρυσούλα Διαβάτη, καθώς το πρόβλημα υγείας της ήρθε ξαφνικά και απρόσμενα. Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», ανέφερε ότι η ηθοποιός είναι πλέον σε καλύτερη κατάσταση και βρίσκεται στο σπίτι της, όπου τη φροντίζει μια γυναίκα.

«Είμαι καλά, φορτωμένος πολύ, προβληματισμένος πολύ με αυτό που συνέβη στη Χρυσούλα, ανέλπιστα. Θέλω να πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού, την πίστη και την παράκληση που του κάνουμε, θα μπορέσει να ξαναβρεθεί στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης. Η Χρυσούλα είναι σε καλύτερη κατάσταση, την έχουμε στο σπίτι και υπάρχει μια γυναίκα που τη φροντίζει. Δυστυχώς, δεν μπορεί να με φροντίσει εκείνη. Μου λείπει η καθημερινότητα, αλλά δεν γκρινιάζω, προσαρμόζομαι. Ο ηθοποιός είναι κι ένα προσαρμοστικό ον», δήλωσε ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε πώς προέκυψε το αυτοάνοσο νόσημα της συζύγου του: «Αυτά δεν σε ρωτάνε, κάποια στιγμή ανέλπιστα και απότομα συνέβη αυτό που της συνέβη. Η Χρυσούλα δεν είχε κάτι ώστε να προετοιμάσει την κατάσταση. Μπήκε τρεις φορές στο νοσοκομείο και οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τη βοηθήσουν. Φαίνεται ότι η επιστήμη σε αυτά τα θέματα ακόμα δεν μπορεί να βοηθήσει».

Κλείνοντας, ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε για τον γάμο τους, που κρατά πάνω από έξι δεκαετίες: «Πάνω από 60 χρόνια είμαστε παντρεμένοι. Ο γάμος μας δεν πέρασε κρίση, γιατί είχαμε κατανόηση και σεβόμασταν ο ένας τον άλλον».

