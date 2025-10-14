Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

Στο πρότυπο κέντρο τοκετού «The Birth Center», του οποίου είναι συνδημιουργός, αναφέρθηκε η Εριέττα Κούρκουλου, η οποία συμμετείχε ως ομιλήτρια στο 3ο Hellenic Impact Investment Conference στο Ζάππειο.

Η επιχειρηματίας μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» σχετικά με το πώς γεννήθηκε μέσα της η ιδέα για τη δημιουργία του κέντρου, αλλά και τις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει.

«Θεωρώ ότι επιχειρηματικά είναι πολύ σημαντικό να τονίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κινήσεις που έχουν έναν επιχειρηματικό αντίκτυπο, και αυτό είμαστε εδώ σήμερα να συζητήσουμε», σημείωσε αρχικά η Εριέττα Κούρκουλου.

Εριέττα Κούρκουλου: Η ιδέα για τη δημιουργία του «The Birth Center» και το «ευχαριστώ» από γυναίκες

«Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος αισθάνομαι ότι με αγαπάει και τον αγαπάω. Εννοείται ότι θα υπάρχουν οι κακές γλώσσες. Πάντα θα υπάρχουν για εμάς που επιλέγουμε συνειδητά, καλώς ή κακώς, να εκτιθέμεθα. Αλλά λαμβάνω πολλή αγάπη, και ιδιαίτερα από τις γυναίκες, και από τις γυναίκες το εκτιμώ λίγο παραπάνω. Γενικά το “σε ευχαριστώ” σε προσωπικό επίπεδο, που δεν το εννοούν σε προσωπικό, το εννοούν συλλογικά. Το “σ’ ευχαριστώ που έφτιαξες το Birth Center” από γυναίκες που έχουν γεννήσει και δεν θα κάνουν άλλο παιδί και δεν θα έρθουν ποτέ σε εμάς είναι τεράστιο. Γιατί καταλαβαίνεις ότι έχουν πληγές αυτές οι γυναίκες που μέσα από αυτή την προσπάθεια σιγά σιγά κλείνουν και επουλώνονται», τόνισε στη συνέχεια των δηλώσεών της, ενώ σημείωσε ότι το γεγονός ότι η ίδια είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο βοήθησε στην επίτευξη του ονείρου που είχε για τη δημιουργία του «The Birth Center».

«Ξέρω ότι το όνομά μου είναι πολύ μεγάλο μέρος του γιατί τα καταφέραμε, γιατί πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό εδώ στην Ελλάδα, αλλά είμαι πολύ περήφανη, γιατί είναι κάτι που το έχουμε δουλέψει μια ομάδα γυναικών πάρα πολύ σκληρά και επιτέλους βλέπουμε ότι έχει το αποτέλεσμα που θέλαμε και ελπίζαμε εδώ και τρία χρόνια», είπε χαρακτηριστικά για το κέντρο τοκετού που πλέον βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Η ίδια αποκάλυψε, τέλος, ότι εμπνεύστηκε το «The Birth Center» από την προσωπική εμπειρία της, όταν γέννησε το πρώτο παιδί της.

