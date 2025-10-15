search
Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

Ολοένα και μεγαλύτερη επιδείνωση παρουσιάζει η υγεία του Μπρους Γουίλις έπειτα από τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια (FTD), μια μορφή άνοιας που προκαλεί σταδιακό εκφυλισμό των περιοχών του εγκεφάλου που συνδέονται με την προσωπικότητα και τις γλωσσικές ικανότητες.

Μιλώντας στη Vogue Australia, η σύζυγος του Χολιγουντιανού σταρ, Έμμα Χέμινγκ, αποκαλύπτει ότι οι κόρες του αντιμετωπίζουν, πια, την κατάσταση του πατέρα τους ως μη αναστρέψιμη.

«Νομίζω ότι τα πηγαίνουν καλά, αναλογικά με τις συνθήκες, αλλά είναι δύσκολο. Θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους. Χάνει σημαντικά ορόσημα, κάτι που είναι δύσκολο για αυτά» είπε για τη 13χρονη Μέιμπελ Ρέι και η 11χρονη Έβελιν Πεν.

«Δεν ξέρω αν τα παιδιά μου θα ανακάμψουν ποτέ, αλλά μαθαίνουν, όπως κι εγώ» πρόσθεσε.

