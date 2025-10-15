Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Λάβαμε ένα μήνυμα στο κινητό του πατέρα μου που μας συγκλόνισε οικογενειακώς» (Video)

Την ένστασή του αναφορικά με μια δήλωση της Μαρίας Κοζάκου για τα νούμερα τηλεθέασης στην ΕΡΤ εξέφρασε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, επισημαίνοντας ότι η χαμηλή τηλεθέαση μιας εκπομπής δεν την κάνει αυτομάτως ποιοτική και αντιστοίχως, αν κάποια εκπομπή σημειώνει υψηλά νούμερα, δεν σημαίνει ότι στερείται ποιότητας…

«Διαφώνησα αρκετά με την άποψη της Μαρίας Κοζάκου για τα νούμερα τηλεθέασης, γιατί αυτό που δεν κάνει νούμερα δεν σημαίνει ότι έχει ποιότητα και ό,τι κάνει πολύ υψηλά νούμερα ότι του λείπει η ποιότητα. Καταλαβαίνω ότι προφανώς εννοούσε ότι “εδώ στην ΕΡΤ μας νοιάζει να παρουσιάζουμε ποιοτικά προγράμματα στον πολίτη, ο οποίος πληρώνει κιόλας και μετά κοιτάμε την τηλεθέαση. Αν το έλεγε έτσι, το ακούω και συμφωνώ κιόλας» είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι η οικογένειά του έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό του πατέρα του μετά τον θάνατό του το οποίο τους συγκλόνισε.

«Είχε γίνει κάτι πολύ δυσάρεστο με ένα κορίτσι που είχε φύγει από τη ζωή, που το είχε μάθει όλη η Ελλάδα γιατί ήταν στις ειδήσεις. Στο κινητό του πατέρα μου πήραμε ένα μήνυμα, μετά από έναν μήνα, το οποίο απαντούσε στον πατέρα μου που του είχε στείλει συλλυπητήρια. Αυτό ήταν κάτι που μας συγκλόνισε οικογενειακώς» τόνισε.

