search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 14:07
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 13:02

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Λάβαμε ένα μήνυμα στο κινητό του πατέρα μου που μας συγκλόνισε οικογενειακώς» (Video)

15.10.2025 13:02
labros-konstantaras-new

Την ένστασή του αναφορικά με μια δήλωση της Μαρίας Κοζάκου για τα νούμερα τηλεθέασης στην ΕΡΤ εξέφρασε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, επισημαίνοντας ότι η χαμηλή τηλεθέαση μιας εκπομπής δεν την κάνει αυτομάτως ποιοτική και αντιστοίχως, αν κάποια εκπομπή σημειώνει υψηλά νούμερα, δεν σημαίνει ότι στερείται ποιότητας…

«Διαφώνησα αρκετά με την άποψη της Μαρίας Κοζάκου για τα νούμερα τηλεθέασης, γιατί αυτό που δεν κάνει νούμερα δεν σημαίνει ότι έχει ποιότητα και ό,τι κάνει πολύ υψηλά νούμερα ότι του λείπει η ποιότητα. Καταλαβαίνω ότι προφανώς εννοούσε ότι “εδώ στην ΕΡΤ μας νοιάζει να παρουσιάζουμε ποιοτικά προγράμματα στον πολίτη, ο οποίος πληρώνει κιόλας και μετά κοιτάμε την τηλεθέαση. Αν το έλεγε έτσι, το ακούω και συμφωνώ κιόλας» είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι η οικογένειά του έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό του πατέρα του μετά τον θάνατό του το οποίο τους συγκλόνισε.

«Είχε γίνει κάτι πολύ δυσάρεστο με ένα κορίτσι που είχε φύγει από τη ζωή, που το είχε μάθει όλη η Ελλάδα γιατί ήταν στις ειδήσεις. Στο κινητό του πατέρα μου πήραμε ένα μήνυμα, μετά από έναν μήνα, το οποίο απαντούσε στον πατέρα μου που του είχε στείλει συλλυπητήρια. Αυτό ήταν κάτι που μας συγκλόνισε οικογενειακώς» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Γκουίνεθ Πάλτροου: Η κόρη της ποζάρει με έναν πύθωνα και εντυπωσιάζει (Video/Photos)

Βαρύ πένθος για τη Φωτεινή Πετρογιάννη – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της (Video)

Άλεκ Μπάλντουιν: Βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου διαψεύδει τους ισχυρισμούς του για τις συνθήκες του ατυχήματος (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
victoria-secret
LIFESTYLE

Σήμερα το Victoria’s Secret Fashion Show – Ποια μοντέλα θα περπατήσουν στην πασαρέλα

pasok_1510_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ακτινογραφία της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ: Παπανδρέου και όλοι οι συνυποψήφιοι του Ανδρουλάκη στην πρώτη γραμμή

kinima-dimokratias_0612_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το Κίνημα Δημοκρατίας «χτυπάει» τον Παναγιωτόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ για τους εργάτες γης και το 13ωρο

netflix-mpala
MEDIA

Η UEFA, τα δικαιώματα και τα χρηματικά «πακέτα» των ιντερνετικών πλατφορμών – Η «επόμενη μέρα» για τον συνδρομητή

deniro-alpaccino-new
LIFESTYLE

Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ ντε Νίρο ποζάρουν μαζί μετά από χρόνια – «Ο κολλητός μου κι εγώ» (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 14:05
victoria-secret
LIFESTYLE

Σήμερα το Victoria’s Secret Fashion Show – Ποια μοντέλα θα περπατήσουν στην πασαρέλα

pasok_1510_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ακτινογραφία της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ: Παπανδρέου και όλοι οι συνυποψήφιοι του Ανδρουλάκη στην πρώτη γραμμή

kinima-dimokratias_0612_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το Κίνημα Δημοκρατίας «χτυπάει» τον Παναγιωτόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ για τους εργάτες γης και το 13ωρο

1 / 3