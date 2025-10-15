search
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

15.10.2025 13:39

Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ ντε Νίρο ποζάρουν μαζί μετά από χρόνια – «Ο κολλητός μου κι εγώ» (Photos)

15.10.2025 13:39
MC_FW_2025_WARMERTOGETHER_BS_RGB_150DPI_16X9_1_CAMPAIGNHEROSTILL_CLEAN_COLOR
credit: Moncler

Αποτελούν δυο θρύλους του κινηματογράφου ενώ έχουν συνεργαστεί σε ταινίες – σταθμούς στην καριέρα τους. Ο λόγος για τον Ρόμπερτ ντε Νίρο και τον Αλ Πατσίνο οι οποίοι παρά τη στενή φιλία που τους συνδέει, δεν φωτογραφίζονται συχνά μαζί.

Όπως φαίνεται, η νέα καμπάνια του οίκου Moncler ήταν μία καλή ευκαιρία για τους δυο φίλους και συναδέλφους να ποζάρουν μπροστά στον φακό.

Στην πρώτη τους διαφημιστική καμπάνια, οι δυο θρυλικοί ηθοποιοί στάθηκαν μπροστά στον φακό του Plato, φορώντας δύο μαύρα μπουφάν της συλλογής.

Σε μία από τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Ρόμπερτ ντε Νίρο στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, οι δύο ηθοποιοί εμφανίζονται να ποζάρουν χαμογελαστοί, ενώ κοιτούν ο ένας τον άλλο, ακουμπώντας σε ένα τραπέζι, ενώ σε άλλη παρατηρούν απορημένοι τον φακό.

«Εγώ και ο κολλητός μου» έγραψε.

Εκτός από καλοί φίλοι, ο Ρόμπερτ ντε Νίρο και ο Αλ Πατσίνο αποτελούν και διάσημο κινηματογραφικό δίδυμο, καθώς έχουν συνεργαστεί σε μερικές από τις διασημότερες ταινίες, όπως τα «Νονός 2» του 1974, «Heat» του 1995, «Righteous Kill» που κυκλοφόρησε το 2008 και τέλος, «Irishman» το 2019.

