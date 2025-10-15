Μάρω Κοντού: «Μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη “Γη της Ελιάς”» (Video)

Για τη συμμετοχή της στη σειρά «Γη της Ελιάς» μίλησε η Μάρω Κοντού, ενώ αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στις εξελίξεις του πέμπτου κύκλου, δήλωσε με χιούμορ πως είναι η μοναδική που δεν έχει κάνει σεξ στο σίριαλ.

Μιλώντας για τα επερχόμενα επεισόδια, η ηθοποιός που υποδύεται τη «Μαρία Αναγνώστου» στη σειρά τόνισε ότι στην πλοκή θα υπάρχουν στο εξής τόσο έρωτες, όσο φόνοι και διαζύγια.

Σχολιάζοντας στη συνέχεια, ότι ο Γρηγόρης Βαλτινός είχε δηλώσει πως είναι ο μόνος που δεν έχει ερωτικές σκηνές στη «Γη της Ελιάς», η Μάρω Κοντού τόνισε ότι στην πραγματικότητα η ίδια είναι η μόνη που δεν έχει κάνει σεξ στο σίριαλ και «δεν προβλέπεται» να συμβεί.

«Υπάρχουν ερωτικές εξελίξεις, φόνοι, διαζύγια, αγάπες. Είδα και τον Γρηγόρη Βαλτινό που είπε “μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη σειρά”. Κάνει λάθος ο Βαλτινός, μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη “Γη της Ελιάς” και δεν προβλέπεται» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός δήλωσε ότι το σεξ είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι στη ζωή, εξηγώντας πως οι ορμόνες και οι επιθυμίες αλλάζουν με την ηλικία.

«Και βέβαια το σεξ είναι σημαντικό στη ζωή. Άλλες οι ορμόνες που έχεις σήμερα, άλλες οι ορμόνες που έχεις στα 50-60, άντε και μέχρι τα 70. Μην λέμε αστεία. Ο άντρας μπορεί να είναι σε έξαψη ακόμα και αν δει μια γυμνή φωτογραφία. Η γυναίκα θα πρέπει να το επεξεργαστεί, να είναι ερωτευμένη με τον άλλον, πρέπει να της πηγαίνει το δέρμα, η μυρωδιά του, το φιλί του» τόνισε.

