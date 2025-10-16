search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 01:28
16.10.2025 00:21

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτησή της από γκαλά στο Λονδίνο με… ελληνικό χρώμα – Δείτε φωτογραφίες

16.10.2025 00:21
kimberly gkilfoil 99- new

Λίγες ημέρες πριν έρθει στην Ελλάδα για να αναλάβει τα ηνία της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook από το 9ο φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο, που διοργάνωσε η Ελληνική Πρωτοβουλία.

Στην εκδήλωση είχαν πάρει μέρος, μεταξύ άλλων, οι πρεσβευτές των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία και την Κύπρο, η Τατιάνα Μπλάτνικ αλλά και σημαντικά πρόσωπα της ελληνικής Διασποράς. Παρών ήταν ακόμη και ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός, με τον οποίο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε χορέψει.

Στην ανάρτησή της γράφει: «Ήταν τιμή μου να παρευρεθώ στο Λονδίνο στο 9ο Ετήσιο Γκαλά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (THI), μαζί με τους Πρεσβευτές των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία και την Κύπρο, την πριγκίπισσα Τατιάνα Μπλάτνικ της Ελλάδας και διακεκριμένους ηγέτες της ελληνικής διασποράς — ενισχύοντας τους διαρκείς δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας, της Μεγάλης Βρετανίας και των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε ποσό-ρεκόρ για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και των ανθρωπιστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, μια βραδιά με εισιτήρια που έγιναν sold-out για έναν ισχυρό σκοπό».

