«Ο απόλυτος θάμνος»: Η Κιμ Καρντάσιαν λάνσαρε εσώρουχα με ενσωματωμένες τρίχες

Εσώρουχα με ενσωματωμένες τρίχες λάνσαρε η Κιμ Καρντάσιαν, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.
«Το πιο προκλητικό μας εσώρουχο μέχρι στιγμής», έγραψε στο instagram η 44χρονη δισεκατομμυριούχος.
Πολλοί χρήστες αναρωτήθηκαν γιατί να φορέσει κανείς ένα εσώρουχο με ενσωματωμένες τρίχες, ενώ μπορεί ω τις αφήσει να μεγαλώσουν.
«Μπορώ να τις καλλιεργήσω μόνη μου σε 48 ώρες», «Έχουμε πρωταπριλιά;», «Κανείς δεν το ζήτησε αυτό», ήταν τα σχόλια ορισμένων χρηστών.
Να σημειωθεί ότι το εσώρουχο με ενσωματωμένες τρίχες κοστίζει 32 δολάρια και εξαντλήθηκε σε λίγες ώρες.
