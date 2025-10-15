«Ο απόλυτος θάμνος»: Η Κιμ Καρντάσιαν λάνσαρε εσώρουχα με ενσωματωμένες τρίχες

Εσώρουχα με ενσωματωμένες τρίχες λάνσαρε η Κιμ Καρντάσιαν, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

«Το πιο προκλητικό μας εσώρουχο μέχρι στιγμής», έγραψε στο instagram η 44χρονη δισεκατομμυριούχος.

Kim Kardashian’s SKIMS drops new underwear collection featuring faux hair:



“The Ultimate Bush” pic.twitter.com/qRY8zmdoTS — Pop Base (@PopBase) October 14, 2025

Πολλοί χρήστες αναρωτήθηκαν γιατί να φορέσει κανείς ένα εσώρουχο με ενσωματωμένες τρίχες, ενώ μπορεί ω τις αφήσει να μεγαλώσουν.

Ξεπούλησε σε λίγες ώρες

«Μπορώ να τις καλλιεργήσω μόνη μου σε 48 ώρες», «Έχουμε πρωταπριλιά;», «Κανείς δεν το ζήτησε αυτό», ήταν τα σχόλια ορισμένων χρηστών.

Να σημειωθεί ότι το εσώρουχο με ενσωματωμένες τρίχες κοστίζει 32 δολάρια και εξαντλήθηκε σε λίγες ώρες.

