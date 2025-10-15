search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 22:52
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 21:24

«Ο απόλυτος θάμνος»: Η Κιμ Καρντάσιαν λάνσαρε εσώρουχα με ενσωματωμένες τρίχες

15.10.2025 21:24
Kim-Kardashian

Εσώρουχα με ενσωματωμένες τρίχες λάνσαρε η Κιμ Καρντάσιαν, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

«Το πιο προκλητικό μας εσώρουχο μέχρι στιγμής», έγραψε στο instagram η 44χρονη δισεκατομμυριούχος.

Πολλοί χρήστες αναρωτήθηκαν γιατί να φορέσει κανείς ένα εσώρουχο με ενσωματωμένες τρίχες, ενώ μπορεί ω τις αφήσει να μεγαλώσουν.

Ξεπούλησε σε λίγες ώρες

«Μπορώ να τις καλλιεργήσω μόνη μου σε 48 ώρες», «Έχουμε πρωταπριλιά;», «Κανείς δεν το ζήτησε αυτό», ήταν τα σχόλια ορισμένων χρηστών.

Να σημειωθεί ότι το εσώρουχο με ενσωματωμένες τρίχες κοστίζει 32 δολάρια και εξαντλήθηκε σε λίγες ώρες.

Διαβάστε επίσης

Νάταλι Πόρτμαν για Νταϊάν Κίτον:«Ήταν αμετανόητα ο εαυτός της και την ερωτευόσουν για αυτό»

Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ ντε Νίρο ποζάρουν μαζί μετά από χρόνια – «Ο κολλητός μου κι εγώ» (Photos)

Γιάννης Στάνκογλου: «Πέρασα κρίση ηλικίας στα 50 μου – Δεν ένιωθα ο δυνατός που ήμουν κάποτε» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kerameos – giannoulis 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θα απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από την ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό: Κόντρα Γιαννούλη – Κεραμέως 

amyna evropi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη η ΕΕ για πόλεμο με τη Ρωσία έως το 2030 – Τι περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης αμυντικής ετοιμότητας

israil omiroi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς επέστρεψε δύο ακόμη σορούς ομήρων – Απειλές Τραμπ για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα

pyrgos-ktirio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Κτίριο κατέρρευσε στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη (Photos)

pete hegseth (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροσκάφος του Πιτ Χέγκσεθ έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Βρετανία – Τι συνέβη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 22:47
kerameos – giannoulis 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θα απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από την ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό: Κόντρα Γιαννούλη – Κεραμέως 

amyna evropi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη η ΕΕ για πόλεμο με τη Ρωσία έως το 2030 – Τι περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης αμυντικής ετοιμότητας

israil omiroi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς επέστρεψε δύο ακόμη σορούς ομήρων – Απειλές Τραμπ για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα

1 / 3