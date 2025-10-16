«Αφιερωμένο στη δύναμη που κρύβει κάθε γυναίκα» – Το μήνυμα του Νίκου Οικονομόπουλου κατά της ενδοοικογενειακής βίας (Video)

Ένα ηχηρό μήνυμα κατά της ενδοοικογενειακής βίας θέλησε να δώσει ο Νίκος Οικονομόπουλος με το βιντεοκλίπ του νέου του τραγουδιού «Κουράστηκα να σ’ αγαπώ».

Σε σκηνοθεσία Steven Airth, το βίντεο αποτυπώνει με ρεαλισμό τις σιωπηλές μάχες που δίνουν οι γυναίκες μέσα σε κακοποιητικές σχέσεις, καθώς και την εσωτερική τους δύναμη να βρουν τη φωνή και το θάρρος να πουν «μέχρι εδώ».

Οι εικόνες είναι σκληρές καθώς δείχνουν με πολύ ρεαλιστικό τρόπο σκηνές βίας. Ο ηθοποιός Νίκος Πολοζιάνης και η συμπρωταγωνίστριά του Βίκυ-Ναούμα Κατσάρα ξεχωρίζουν για τις ερμηνείες τους με τους δύο να αποδίδουν με συγκλονιστική ένταση την ψυχολογία τόσο του θύτη όσο και του θύματος.

«Το νέο μου music video, “Κουράστηκα να σ’ αγαπώ” είναι αφιερωμένο στη δύναμη που κρύβει κάθε γυναίκα μέσα της. Για την κάθε φορά που σηκώθηκε. Για την κάθε νίκη… Για τη δική σου δύναμη…» γράφει ο Νίκος Οικονομόπουλος στην περιγραφή του βίντεο.

Η μουσική του τραγουδιού ανήκει στον Γιώργο Σαμπάνη και οι στίχοι στην Ελένη Γιαννατσούλια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βίντεο κλιπ ολοκληρώνεται με την εμφάνιση του αριθμού 15900, της 24ωρης γραμμής SOS κατά της βίας των γυναικών, υπενθυμίζοντας πως η βοήθεια και η ελπίδα είναι πάντα διαθέσιμες.

Τα σχόλια στα social media επαινούν την προσπάθεια, αλλά και το μήνυμα που θέλει να περάσει το τραγούδι.

