LIFESTYLE

16.10.2025 09:32

«Αφιερωμένο στη δύναμη που κρύβει κάθε γυναίκα» – Το μήνυμα του Νίκου Οικονομόπουλου κατά της ενδοοικογενειακής βίας (Video)

16.10.2025 09:32
oikonomopoulos-new

Ένα ηχηρό μήνυμα κατά της ενδοοικογενειακής βίας θέλησε να δώσει ο Νίκος Οικονομόπουλος με το βιντεοκλίπ του νέου του τραγουδιού «Κουράστηκα να σ’ αγαπώ».

Σε σκηνοθεσία Steven Airth, το βίντεο αποτυπώνει με ρεαλισμό τις σιωπηλές μάχες που δίνουν οι γυναίκες μέσα σε κακοποιητικές σχέσεις, καθώς και την εσωτερική τους δύναμη να βρουν τη φωνή και το θάρρος να πουν «μέχρι εδώ».

Οι εικόνες είναι σκληρές καθώς δείχνουν με πολύ ρεαλιστικό τρόπο σκηνές βίας. Ο ηθοποιός Νίκος Πολοζιάνης και η συμπρωταγωνίστριά του Βίκυ-Ναούμα Κατσάρα ξεχωρίζουν για τις ερμηνείες τους με τους δύο να αποδίδουν με συγκλονιστική ένταση την ψυχολογία τόσο του θύτη όσο και του θύματος.

«Το νέο μου music video, “Κουράστηκα να σ’ αγαπώ” είναι αφιερωμένο στη δύναμη που κρύβει κάθε γυναίκα μέσα της. Για την κάθε φορά που σηκώθηκε. Για την κάθε νίκη… Για τη δική σου δύναμη…» γράφει ο Νίκος Οικονομόπουλος στην περιγραφή του βίντεο.

Η μουσική του τραγουδιού ανήκει στον Γιώργο Σαμπάνη και οι στίχοι στην Ελένη Γιαννατσούλια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βίντεο κλιπ ολοκληρώνεται με την εμφάνιση του αριθμού 15900, της 24ωρης γραμμής SOS κατά της βίας των γυναικών, υπενθυμίζοντας πως η βοήθεια και η ελπίδα είναι πάντα διαθέσιμες.

Τα σχόλια στα social media επαινούν την προσπάθεια, αλλά και το μήνυμα που θέλει να περάσει το τραγούδι.

mitsotakis_vouli_exoteriki_politiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – Μητσοτάκης: «Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ» – «Συνιστώ ψυχραιμία στους ψευτοπατριώτες του καναπέ» (Live)

petrousev
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Με πολλές απουσίες ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ

tainia-new (2)
ΣΙΝΕΜΑ

«Τα Πάθη Του Χριστού»: Ο Γκίμπσον αλλάζει τους πρωταγωνιστές στο σίκουελ της ταινίας – «Θύελλα» αντιδράσεων στα social media

frankenstein_1610_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Frankenstein: Πιο ανθρώπινος από ποτέ (photos/videos)

radio_arvyla_new
MEDIA

ANT1: Ακόμα δεν άρχισαν οι «Ράδιο Αρβύλα» και το ‘καναν το σατιρικό «θαύμα» τους – Έδωσαν ημερομηνία πρεμιέρας (video)

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

