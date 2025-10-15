Τελευταίο αντίο στην Άννα Κυριακού – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την αγαπημένη «θεία Μπεμπέκα» (photos/video)

Το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Κυριακού, πιο γνωστή και ως «Μπεμπέκα» από τη σειρά «Οι Τρεις Χάριτες», είπαν σήμερα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών φίλοι, συγγενείς, πολλοί συνάδελφοί της και απλοί πολίτες.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, άνθρωποι του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τη σπουδαία ηθοποιό, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Δείτε εικόνες:

