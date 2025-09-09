Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

Για «παραπλάνηση» κατηγορούν τον πρωθυπουργό οι συνταξιούχοι, αναφορικά με τα μέτρα ανακούφισης που ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ.

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων σχολιάζει χαρακτηριστικά πως η κυβέρνηση τους εξαπάτησε με το ζήτημα της προσωπικής διαφοράς και ζητούν «την κατάργηση και αναδρομική καταβολή της απώλειας των αυξήσεων της τριετίας για τους συνταξιούχους που είχαν και έχουν προσωπική διαφορά».

Επίσης, για το επίδομα των 250 ευρώ που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης, τονίζουν πως είναι ένα μέτρο που ο ίδιος είχε εξαγγείλει από την περασμένη άνοιξη, αλλά και πως πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχοι, τελικά δεν θα το πάρουν!

Η ανακοίνωση

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό της χώρας εδώ και έξι χρόνια, τον ξέρουμε καλά οι συνταξιούχοι! Δεν περιμέναμε τη φετινή ΔΕΘ για να αντιληφθούμε (ξανά) ότι μας παραπλανά. Απλώς, για μια ακόμη φορά, επιβεβαιωθήκαμε.

Συγκεκριμένα :

Ο κ. Μητσοτάκης αυτάρεσκα εξήγγειλε την μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% το 2026 και την πλήρη κατάργησή της το 2027, ένα μέτρο που σήμερα αφορά 671.000 συνταξιούχους.

Το 2019 δεσμευόταν προεκλογικά ότι άμεσα θα καταργούσε μαζί με την προσωπική διαφορά και τον νόμο Κατρούγκαλου (παχιά λόγια)! Αντίθετα, με τον νόμο Βρούτση, τον Φεβρουάριο του 2020 όχι μόνο δεν κατήργησε τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά τον επικύρωσε με δυσμενέστερους όρους για τους συνταξιούχους.

Επίσης ξέχασε ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει τι θα γίνει με την απώλεια εισοδήματος των συνταξιούχων που είχαν και έχουν προσωπική διαφορά και που από το 2023 δεν πήραν καμία αύξηση (κατά μέσο όρο έχασαν 200 ευρώ το μήνα).

Απώλεια εισοδήματος που δεν ανέρχεται στο σωρευτικό ποσοστό 13,15% των αυξήσεων της τριετίας των συνταξιούχων, αλλά και υπερβαίνει το 25% για όλους τους συνταξιούχους, αν λάβουμε υπόψη τον σκόπιμα ανεξέλεγκτο κερδοσκοπικό πληθωρισμό τροφίμων, ενέργειας και ειδών πρώτης ανάγκης, που απορροφούν σχεδόν ολόκληρο το πενιχρό εισόδημα των συνταξιούχων.

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων και πάλι ζητά την κατάργηση και αναδρομική καταβολή της απώλειας των αυξήσεων της τριετίας για τους συνταξιούχους που είχαν και έχουν προσωπική διαφορά.

*Επίδομα 250 ευρώ: «Πανηγύρισε» ο κ. Μητσοτάκης για ένα μέτρο που έχει εξαγγελθεί ήδη από την περασμένη Άνοιξη (και έχει ψηφιστεί τον Ιούλιο) και πρόκειται να δοθεί εντός Νοεμβρίου. «Ξέχασε» να μας πει, όμως, αν πρέπει μαζί του να πανηγυρίσουν και το 1,1 εκατ. των συνταξιούχων, που χάνουν το συγκεκριμένο επίδομα, αφού μένουν εκτός κριτηρίων, που ο ίδιος και το Οικονομικό του Επιτελείο, έχουν θεσπίσει! Πρόκειται για το 42% των συνταξιούχων της χώρας, οι οποίοι μάλλον (κατά τον κ. Μητσοτάκη), διαθέτουν τέτοιο εισόδημα, ώστε να μην έχουν ανάγκη το 250άρι που προσφέρει στους υπόλοιπους. Ντρέπεται και η ντροπή…

Επίσης, με τέτοια ακρίβεια που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, ακόμα και το υπόλοιπο 1,4 εκατ. των δικαιούχων του επιδόματος, θεωρεί ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι ευχαριστημένο που θα λάβει 250 ευρώ; Οι συνταξιούχοι δεν είναι επαίτες κ. Μητσοτάκη. Δεν θέλουν ψίχουλα για να ζήσουν. Διεκδικούν και απαιτούν αξιοπρέπεια!

Διεκδικούν αυτά που τους ανήκουν γιατί τους τα κλέψατε.

Γι’ αυτό και το ΕΝΔΙΣΥ, πρώτο έθεσε δημόσια την πρόταση, για επαναφορά του ΕΚΑΣ. Για να στηριχθούν έμπρακτα οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Όχι να λαμβάνουν ένα επίδομα 250 ευρώ τον χρόνο, που το έχει ήδη εξαϋλώσει η αδυσώπητη ακρίβεια που τους έχει χτυπήσει με ευθύνη της σημερινής Κυβέρνησης αλλά κάθε μήνα έως και 250 ευρώ (τα περικεκομένα του ΕΚΑΣ).

Ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ ότι οι συνταξιούχοι επιπρόσθετα ωφελούνται από την μείωση κατά 2 μονάδες των φορολογικών συντελεστών. Δεν ξέρουμε αν γνωρίζει ότι για τα 2/3 των συνταξιούχων με μηνιαία σύνταξη κάτω των 1000 ευρώ είναι άνθρακας ο θησαυρός, αλλά και για το 1/3 των συνταξιούχων με συντάξεις άνω των 1000 ευρώ και με μέσο ετήσιο εισόδημα της τάξης των 16.000 ευρώ η ετήσια μείωση της φορολογίας τους ανέρχεται σε 120 ευρώ δηλαδή στο καταπληκτικό ποσό των 10 ευρώ τον μήνα.

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων δεν θα πάψει να απαιτεί και να διεκδικεί την πλήρη ακέραια επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης, (σε κύρια και επικουρική με πληρωμένες τις ασφαλιστικές τους εισφορές) που άδικα έχασαν οι συνταξιούχοι στα χρόνια των Μνημονίων. Με το «ματωμένο» υπερπλεόνασμα 11,5 δισ. ευρώ (λόγω έμμεσης φορολόγησης), που πέτυχε η Ελληνική Οικονομία, η επαναφορά των Δώρων για τους συνταξιούχους, είναι το μόνο δίκαιο μέτρο που θα μπορούσε να βγάλει τα εκατομμύρια των συνταξιούχων, από την φτώχεια και από την ανέχεια.

Κύριε Μητσοτάκη

Το ΕΝΔΙΣΥ θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, για να στηρίζει τους συνταξιούχους και να τους ενημερώνει με σαφήνεια και νηφαλιότητα, για τις κυβερνητικές επιλογές. Για άλλη μια φορά, τους εξαπατήσατε. Ελπίζουμε να είναι η τελευταία φορά που κάνετε κάτι τέτοιο.

Κύριε Μητσοτάκη οι συνταξιούχοι σήκωσαν το κύριο βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής τα μνημονιακά χρόνια.

Είδαν το εισόδημα τους να μειώνεται δραματικά έως και 50%.

Οι συνταξιούχοι απαιτούν σεβασμό.

Ζητάνε αυτά που τους ανήκουν και που παρανόμως μετά την έξοδο από τα μνημόνια δεν δόθηκαν».

