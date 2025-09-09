search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 11:54
ΕΛΛΑΔΑ

09.09.2025 11:38

Θεσσαλονίκη: Έριξε μπουνιά σε υπάλληλο του Δήμου, που έκοβε δέντρα

09.09.2025 11:38
Δημοτικός υπάλληλος δέχθηκε επίθεση εν ώρα υπηρεσίας από 34χρονο, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 61 ετών υπάλληλος στον τομέα καθαριότητας τού δήμου Παύλου Μελά, το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί, την ώρα που εκτελούσε εργασίες κοπής δέντρων.

Αφορμή φαίνεται πως αποτέλεσε η κοπή ενός μικρού δένδρου, το οποίο είχε φυτέψει ο 34χρονος.

Ο πολίτης ξέσπασε την οργή του στον δημοτικό υπάλληλο, στον οποίο επιτέθηκε με μπουνιά, ενώ προκάλεσε φθορές στο χαρτοκοπτικό μηχάνημα.

Ο 34χρονος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

