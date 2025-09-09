search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025
09.09.2025

Θεσσαλονίκη: Απείλησε ανήλικους με κυνηγετικό όπλο επειδή… έκαναν φασαρία

09.09.2025 10:51
peripoliko_1812_1920-1080_new

Άνδρας απείλησε με κυνηγετικό όπλο παρέα ανηλίκων, επειδή έκαναν φασαρία σε πάρκο στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση είδε τα τελευταία 24ωρα το φως της δημοσιότητας και κατόπιν αστυνομικής έρευνας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του οπλοφόρου. Πρόκειται για 49χρονο, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά εντόπισαν, χθες το πρωί, τον 49χρονο στο σπίτι του, απ’ όπου κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα.

Με το όπλο αυτό, ο ίδιος φαίνεται να προσέγγισε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου τούς ανήλικους, προτάσσοντάς το προς το μέρος τους για εκφοβισμό και ζητώντας να κάνουν ησυχία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

