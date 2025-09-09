Έσπασε αγωγός στο ΠΑΓΝΗ: Μεγάλη ποσότητα νερού καταπλάκωσε ασθενή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αγωγός νερού έσπασε στο ΠΑΓΝΗ με αποτέλεσμα τα νερά να πέσουν πάνω σε κρεβάτι ασθενούς ο οποίος και τραυματίστηκε.
Σύμφωνα με το cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα τα ξημερώματα σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου όπου νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι.
Στις 02:00 τα ξημερώματα σπάει ο αγωγός και έπεσε τεράστια ποσότητα νερού πάνω στο κρεβάτι όπου κοιμόταν ο ασθενής.
Οι ασθενείς σε κατάσταση σοκ ξύπνησαν και σηκώθηκαν από τα κρεβάτια τους και αντιλήφθηκαν, ο αγωγός είχε σπάσει και είχε πέσει πάνω στο κρεβάτι όπου βρισκόταν ένα άνθρωπος.
Ο ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι και εντός των επόμενων ωρών θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία ώστε να φανεί η πλήρη εικόνα των τραυμάτων.
Όλος ο χώρος του θαλάμου όπου φιλοξενούνται έξι ασθενείς πλημμύρισε και εργαζόμενοι, γιατροί και νοσηλευτές προχώρησαν στην απομάκρυνση των υδάτων.
