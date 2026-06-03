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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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03.06.2026 07:36

Το πετρέλαιο σε ανοδική τροχιά με «καύσιμο» την αβεβαιότητα γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ με Ιράν

03.06.2026 07:36
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Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δίνει νέα ώθηση στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημειώνουν άνοδο στα 97 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τετάρτης (3.6.2026) εν μέσω αβεβαιότητας για τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν και τις συγκρούσεις που σημειώνονται ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Αυτές οι εξελίξεις συντηρούν ένα ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου στις αγορές πετρελαίου, με το αμερικανικού τύπου αργό WTI να επιστρέφει σε υψηλότερα επίπεδα. Διαπραγματεύεται γύρω στα 95 δολάρια το βαρέλι, μετά την πτώση κάτω από τα 90 δολάρια την περασμένη εβδομάδα.

Ο νέος κύκλος ανόδου των τιμών του πετρελαίου είναι αποτέλεσμα της αβεβαιότητας, καθώς σύμφωνα με την ηγεσία των ΗΠΑ, το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς γειτονικές χώρες, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις στο νησί Κεσμ σε αντίποινα για απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στην Τεχεράνη.

Πάντως, παρά την κλιμάκωση της έντασης, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν παραμένουν ενεργές, διαψεύδοντας αναφορές από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι συνομιλίες με την Ουάσινγκτον είχαν ανασταλεί λόγω των συγκρούσεων στον Λίβανο.

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