Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές, ποιους αφορά

Την καταβολή εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το 2026 σε οικογένειες με παιδιά θεσπίζει το σχέδιο νόμου, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Το εφάπαξ βοήθημα, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, αφορά σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά με 3,3 εκατομμύρια μέλη. Ωστόσο, μπορεί να διαμορφώνεται σε 300 ή 450 ευρώ -ή και ακόμα περισσότερα- ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων κάθε οικογένειας.

Συγκεκριμένα, όπως περιγράφεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τα «Mέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών» (άρθρο 15):

– το επίδομα θα καταβληθεί σε δικαιούχους που πληρούν διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν σχεδόν το 80% των νοικοκυριών με εξαρτώμενα τέκνα.

– τα ποσά θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ), τον οποίο έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι στην εφαρμογή myAADE.

Στη διάταξη δεν προβλέπεται υποχρέωση υποβολής ειδικής αίτησης σε πλατφόρμα για το σκοπό αυτό.

Ποιους αφορά

Αν και μέχρι την κατάθεση και ψήφιση του νομοσχεδίου ενδέχεται να επέλθουν αλλαγές, η διαδικασία -με βάση την υπό διαβούλευση διάταξη- προβλέπεται να διεξαχθεί ως εξής:

• για το έτος 2026 παρέχεται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια.

• δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όσοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων έχουν δηλώσει το 2025 ότι, για το φορολογικό έτος 2024, είχαν συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών):

– έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου και

– έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Ως κριτήριο εξετάζεται το συνολικό εισόδημα, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό. Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων, λογίζεται το άθροισμα κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων των γονέων.

Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση

Η ενίσχυση καταβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2026, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, όπως αυτός έχει γνωστοποιηθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με βάση τα στοιχεία της περσινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων (για το φορολογικό έτος 2024) όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ή τροποποιηθεί μέχρι και τις 29 Μαΐου 2026 που ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου).

Για τον υπολογισμό και την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο.

Ωστόσο, ειδικά για όσους έχουν προβεί ή θα προβούν μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, λόγω προσθήκης νέου εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, τότε η ενίσχυση (ή το τυχόν επιπλέον ποσό για το πρόσθετο τέκνο το οποίο απέκτησαν και δήλωσαν στην ΑΑΔΕ) δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, με βάση πάντα τα εισοδηματικά όρια που αντιστοιχούν στον κάθε τύπο νοικοκυριού.

Η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο, καταβάλλεται ως εξής:

α) Σε περίπτωση που πέρυσι οι γονείς είχαν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2024, τότε η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον υπόχρεο υποβολής της δήλωσης, δηλαδή:

– στον σύζυγο, προκειμένου για έγγαμους, ή

– στο μέρος του συμφώνου συμβίωσης που είχε δηλωθεί ως φορολογικός υπόχρεος, για τη δήλωση Ε1 του 2025 για εισοδήματα του 2024.

β) Σε περίπτωση που οι γονείς είχαν υποβάλει χωριστά φορολογικές δηλώσεις, το βοήθημα για τα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται από μισό στον έκαστο γονέα. Ενώ, για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα, εάν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, άλλως καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα.

γ) Σε περίπτωση προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα, υπό τον όρο ότι το τέκνο θα έχει δηλωθεί και θα εμφανίζεται κατά την 31η Ιουλίου 2026 στο Μητρώο της ΑΑΔΕ ως εξαρτώμενο τέκνο και των δύο γονέων. Διαφορετικά, καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον γονέα που το δηλώνει ως εξαρτώμενο.

Η ενίσχυση θα είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη από δημόσιο ή τράπεζες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

