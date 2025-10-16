Καιρός: Πλησιάζει το νέο κύμα κακοκαιρίας, προειδοποίηση Κολυδά για έντονα καιρικά φαινόμενα – Πού θα βρέξει σήμερα (videos)

Νέο κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει τη χώρα το επόμενο πενθήμερο, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να αναμένονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για βαρομετρικά χαμηλά, τα οποία θα μας επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες με τα μεγαλύτερα ύψη υετού να σημειώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

«Το πρώτο χαμηλό (χάρτης 1) κινείται αργά ανατολικά βορειοανατολικά και προβλέπεται να επηρεάσει κυρίως τα ΒΔ την Παρασκευή (χάρτης 2) με έντονα φαινόμενα και με τοπικά θυελλώδεις νοτιάδες 7-8 μποφόρ το Ιόνιο και το δεύτερο χαμηλό (χάρτης 3) έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης και αρχίζει να οργανώνεται από την Κυριακή. Αυτού του τύπου τα συστήματα χρήζουν παρακολούθησης, καθώς η εκτίμηση της κίνησής τους παρουσιάζει μεγάλη αβεβαιότητα, ενώ παράλληλα προκαλούν και μεγάλα ύψη βροχής», αναφέρει σε ανάρτησή του.

✍️MIA EIKONA ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ- Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΣΕ 4 ΕΙΚΟΝΕΣ

✔️Δύο είναι τα βαρομετρικά χαμηλά τα οποία θα μας επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες με τα μεγαλύτερα ύψη υετού να σημειώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα (στην 4η εικόνα ο αθροιστικός υετός) .

✔️Το πρωτο χαμηλό (χάρτης… pic.twitter.com/R2Ko4ySiz5 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 15, 2025

Ο καιρός σήμερα

Για σήμερα (16/10), σύμφωνα με την ΕΜΥ, προβλέπονται νεφώσεις στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη με τοπικές βροχές και πιθανώς στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν από το πρωί στη Θράκη και μετά το απόγευμα στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 19 βαθμούς, στην Ήπειρο από 13 έως 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 21, στα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 22 (στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι 24-25).

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο από βορειοανατολικές διευθύνσεις και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βορειοδυτικές, με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βελτίωση το βράδυ στις υπόλοιπες περιοχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά και βαθμιαία και στα κεντρικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και από αργά το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες όπου τις βραδινές ώρες θα ενταθούν. Εξασθένηση από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4, βαθμιαία στο Ιόνιο 5 με 6 και αργά το βράδυ 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο με πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Ο καιρός την Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα ενισχυθούν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Σητείας

Κυβέρνηση: Φορτώνει τα… σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες, τη στιγμή που τους χρωστάει πάνω από 1,5 δισ. ευρώ!

Έγκλημα στο Κιλκίς: Πυροβόλησαν άνδρα έξω από ξενοδοχείο στους Ευζώνους – Από τη Σιέρα Λεόνε ο νεκρός