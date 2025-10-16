Στο… κενό φαίνεται πως πέφτουν τα 8 νέα μέτρα ενίσχυσης του πλαισίου βιοασφάλειας για την ευλογιά των αιγοπροβάτων που ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες η Ομάδα Εργασίας για τη διαχείριση της επιζωοτίας, καθώς οι κτηνοτρόφοι ισχυρίζονται ότι δεν έχουν κάποιο αντίκρισμα, από τη στιγμή που και η ίδια η κυβέρνηση δεν τηρεί τα μέτρα.

Συγκεκριμένα, διαφωνούν με την πλειοψηφία των μέτρων, την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει τη λογική της ατομικής ευθύνης και των απειλών προς τους κτηνοτρόφους ότι αυτοί ευθύνονται για τη διασπορά της ευλογιάς γιατί δεν τηρούνται τα μέτρα.

Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι οι κτηνοτρόφοι κρύβουν κρούσματα, θανατώνουν μόνοι τους άρρωστα ζώα, μεταφέρουν παράνομα τα κοπάδια τους ή ακόμα και ότι εμβολιάζουν παράνομα ή ότι τα «κολλάνε» επίτηδες για να πάρουν «μεγάλες» αποζημιώσεις.

Μετά τη μετάδοση της νόσου στο πρότυπο ερευνητικό κέντρο του Ινστιτούτου Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στα Γιαννιτσά, όπου τηρούνταν όλα τα μέτρα βιοασφάλειας (που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση) από το εξειδικευμένο προσωπικό του, καθώς εκεί εκτρέφονταν για ερευνητικούς σκοπούς εκατοντάδες ζώα των φυλών Χίου και Φλώρινας (απειλούμενη), αποδεικνύεται ότι οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης δεν έχουν καμία βάση.

Μάλιστα, όπως ανέφερε στο topontiki.gr, o πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος, τα συγκεκριμένα ζώα δεν θα έπρεπε να θανατωθούν, καθώς είναι ενάντια στον κανονισμό της ΕΕ που απαγορεύει να θανατώνεται ένα σπάνιο είδος.

Όσον αφορά τα μέτρα της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν αλλάζει κάτι με την αυστηροποίηση των ποινών προς τους παραγωγούς, αφού πρώτα απ’ όλα η ίδια η κυβέρνηση δεν τηρεί τα μέτρα, κάτι που αποδείχθηκε και στην περίπτωση της ΕΛΓΟ.

Όπως μας εξήγησε ο κ. Μόσχος, «διαφωνούμε με τα μέτρα, γιατί δεν μπήκε ζήτημα για τη διαχείριση του γάλακτος, δεν υπάρχει έλεγχος στις βιομηχανίες, ενώ τα ζώα πρέπει να θανατώνονται εντός 48 ωρών και όχι εντός 72, όπως αναφέρει το υπουργείο».

Παράλληλα, όπως αποκάλυψε το Σαββατοκύριακο δεν λειτουργούν οι απολυμαντικοί σταθμοί όπως θα έπρεπε, ενώ το βασικότερο ζήτημα είναι οι εμβολιασμοί που δεν γίνονται. Η πρόβλεψή του είναι πως την επόμενη εβδομάδα θα έχουν θανατωθεί πάνω από 360.000 ζώα, κάτι που σημαίνει ότι πάνω από 1.700 οικογένειες θα βρίσκονται χωρίς δουλειά.

Προκαλούν ίλιγγο τα χρέη της κυβέρνησης

Άγνωστο παραμένει το πότε θα πάρουν όλοι οι αγρότες και ειδικά οι μικρομεσαίοι το σύνολο των επιδοτήσεων που δικαιούνται και που καθυστερούν εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ για το οποίο την κύρια ευθύνη έχει η κυβέρνηση.

Όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού Γ. Ζαλίδης που κατέθεσε ως μάρτυρας, είπε πως θα υπάρξει «στάση πληρωμών» στους αγρότες, εάν μετά τους ελέγχους που διεξάγονται δεν δοθεί πιστοποίηση στον Οργανισμό.

Παράλληλα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο υπουργός Κ. Τσιάρας, μετά τα όσα ειπώθηκαν στην Εξεταστική, έσπευσε να ανακοινώσει την έναρξη των πληρωμών στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με ενισχύσεις ύψους 153 εκατ. ευρώ που αφορούν όμως μόλις το 1/6 του συνόλου που τους χρωστούν για το 2024!

Ο κ. Μόσχος ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα που χρωστούν στον αγροκτηνοτροφικό τομέα από το 2016 έως το 2024 αγγίζουν τα 836 εκατομμύρια, ενώ η βασική ενίσχυση του Οκτωβρίου που δεν έχουν πάρει ακόμη, φτάνει τα 680 εκατομμύρια. Κάτι που εκτοξεύει τις συνολικές οφειλές στα πάνω από 1,5 δις. ευρώ!

Και σε αυτά δεν έχουν προστεθεί οι αποζημιώσεις από τον Daniel ή άλλες φυσικές καταστροφές, αλλά και η αξία του ζωικού κεφαλαίου που έχει χαθεί όλο το προηγούμενο διάστημα.

«Να ξέρετε ότι το πάρτι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται, καθώς δεν υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση για να μπλοκάρει τις μεταβιβάσεις που κάνουν οι άνθρωποι που πήραν τόσα χρήματα. Είναι σαν να έχεις έναν τίτλο ιδιοκτησίας, σαν να έχεις αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Σου ζητάνε πίσω τα χρήματα που πήρες το αυτοκίνητο, αλλά το αυτοκίνητο παραμένει στην κατοχή σου», σχολίασε ο κ. Μόσχος.

