Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: SOS από Ζαλίδη – Στάση πληρωμών αν δεν υπάρξει action plan ως τις 4 Νοεμβρίου

Τον κωδώνα του κινδύνου για την πιστοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκρουσε ο νυν αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Γιώργος Ζαλίδης, επισείοντας ακόμακαι τον κίνδυνο στάσης πληρωμών και λέγοντας πως είναι «όσο ποτέ επικίνδυνο να κρατήσουμε την πιστοποίηση».

Όπως είπε καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή, «για να πληρωθούν οι αγρότες πρέπει να έχουμε πιστοποιημένο Οργανισμό», σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει «στάση πληρωμών», «sudden death», όπως είπε στα αγγλικά. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έκρυψε τον έντονο προβληματισμό του για το αν ο Οργανισμός θα διατηρήσει την πιστοποίησή του λόγω των πολλών παραμέτρων που βάζει η ΕΕ στο action plan το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί ως τις 4 Νοεμβρίου.

Στους φορολογούμενους το πρόστιμο

Αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του πως μετά τις εφόδους το πρόστιμο των 415 εκατ. ευρώ – απ΄ ότι γνωρίζει – θα το πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. «Βέβαια είναι δημοσιονομική συμμόρφωση, δίνουν, αφαιρούν, βγαίνει ο ισολογισμός, αλλά στο τέλος ημέρας είναι λεφτά που δεν πάνε στον Έλληνα αγρότη, δεν έχουν πάει τα χρήματα εκεί που έπρεπε να πάνε», είπε.

Παράλληλα, δυσκολο έως αδύνατο είπε ότι «βλέπει» το ενδεχόμενο να γίνουν εντός του Οκτωβρίου και μάλιστα πριν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου πληρωμές, ενώ –όπως είπε- με την παρουσία της OLAF στον Οργανισμό δεν γνωρίζει εάν θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα οι πρώτες πληρωμές.

Στην κατάθεσή του ο Γ. Ζαλίδης ερωτώμενος για το φλέγον θέμα των πληρωμών που έχει ανεβάσει στα κεραμίδια τον αγροτικό κόσμο ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ήξερα πως αυτή την εβδομάδα θα βγει η παρτίδα για τα ποσά που δεν πληρώθηκαν τον Ιούνιο. Τώρα, δεν ξέρω με τον OLAF εάν αυτό θα ισχύσει για αυτή την εβδομάδα. Ο πρόεδρος, ο κύριος Καββαδάς θα ορίσει το χρονοδιάγραμμα και ελπίζω αυτό το παραδοσιακό, της παρέλασης του Οκτωβρίου να το κρατήσουμε. Είναι δύσκολο έως αδύνατο. Θα δοθεί προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης σε ένα βαθμό».

Τα «αμαρτωλά» ΚΥΔ

Πάντως, χαρακτήρισε ως «καρδιά του προβλήματος» τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) αφήνοντας αιχμές και για τις σχέσεις με τους τεχνικούς συμβούλους. Σύμφωνα με τον κ. Ζαλίδη «αυτή τη στιγμή είναι δεσμευμένα 40.000 ΑΦΜ» και δείχνοντας τα ΚΥΔ διερωτήθηκε: «Μπορούμε να δούμε από ποια ΚΥΔ; Εκει είναι η καρδιά του προβλήματος», ενώ απέφυγε να πει κάτι περισσότερο, καθώς είναι σε εξέλιξη η έρευνα της Οικονομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Το πρόβλημα είναι από συγκεκριμένα ΚΥΔ. Δεν είναι πάνω από 40 τα ΚΥΔ που διακινήθηκαν τα παραστατικά, ένα ποσοστό 8%», είπε για να προσθέσει πως υπάρχουν και χωρικές διαστάσεις στο θέμα.

Μερεμέτια

Ο κ. Ζαλίδης απαντώντας σε ερωτήσεις της Ευαγγελίας Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ παραδέχθηκε ότι το διάστημα που βρίσκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε μερεμέτια.

Ευ. Λιακούλη: Τι κάνατε για τα αμαρτωλά ΚΥΔ κλπ.;

Γ. Ζαλίδης: Εγώ δέσμευσα τα 40.000 οικολογικά σχήματα και προχώρησα σε 180.000 χωρικές διορθώσεις

Ευ. Λιακούλη: Μου λέτε μερεμέτια;

Γ. Ζαλίδης: Ναι, μερεμέτια

Ευ. Λιακούλη: Εσείς για τα ΚΥΔ τι κάνατε;

Γ. Ζαλίδης: Είναι κομμάτι του υπουργείου, το οικοσύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι και τα ΚΥΔ δεν ελέγχεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανα τη σωστή πλεύση, τα έδωσα εκεί που έπρεπε

Ευ. Λιακούλη: Τι πρέπει να κάνει το υπουργείο;

Γ. Ζαλίδης: Να κάνει τις ανάλογες ενέργειες: να ελεγχθούν όλες οι πιστοποιήσεις όλων των ΚΥΔ, και να αποκτήσουν τη λογιστική ευθύνη που αναλογεί

Ευ. Λιακούλη: Το κατάλαβε ο υπουργός;

Γ. Ζαλίλδης: Ο υπουργός το έχει βάλει μπρος, τα ακούει και τα ξέρει, νομίζω ο υπουργός το κατάλαβε πολύ καλά

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του ανέφερε πως «δεν έχουν γίνει διασταυρωτικοί από το ‘16 έως το ‘21. Τώρα συντρέχουν οι συνθήκες για πληρωμή, αργοπορημένη μεν, αλλά κάτω από κανονικές συνθήκες αυτό έπρεπε να γίνει».

Αιφνιδιασμός για την OLAF

Δήλωσε ακόμη αιφνιδιασμένος από την παρουσία της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Μπορεί να είναι δευτεροβάθμιο όργανο. Με προβληματίζει. Με προβληματίζει επειδή θα είμαστε πάλι αναξιόπιστοι απέναντι στον αγρότη. Από το ‘16 ψάχνει», απάντησε στην ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη στο ερώτημα «μήπως ψάχνουν τους εισαγγελείς».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η κορυφή του παγόβουνου, υπάρχει ο σχεδιασμός από κάτω. Όχι στην ΑΑΔΕ, στο Θεό να πάμε, τα οικολογικά σχήματα όπως είναι σχεδιασμένα δεν θα μπορέσουν να ελεγχθούν. Έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι του Οργανισμού», είπε.

Πυρά κατά της κυβέρνησης από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Επίθεση κατά της κυβέρνησης την οποία κατηγορούν ότι όχι μόνο δεν δείχνει να προχωρά σε δομικές αλλαγές μετά το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά οι αρμόδιοι υπουργοί της αρνούνται να δεσμευτούν για τις πληρωμές των αγροτών εξαπέλυσαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, του αντιπροέδρου του Οργανισμού (από την 31/1/2025 μέχρι σήμερα), Γιώργου Ζαλίδη.

Το ΠΑΣΟΚ, μέσω πηγών, υποστήριξε ότι «όπως αποκαλύφθηκε από την εξέταση του κ. Ζαλίδη από τη βουλευτή του κόμματος Ευαγγελία Λιακούλη, «στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάνουν μερεμέτια και όχι δομικές αλλαγές μετά το σκάνδαλο».

«Από την κατάθεση του κ. Ζαλίδη προέκυψε ότι: Ο νυν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι part-time. O υπουργός αρνείται να αλλάξει το καθεστώς των αμαρτωλών ΚΥΔ. Δεν έγιναν δομικές αλλαγές μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισαν οι πηγές ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν:

«Μόνο μερεμέτια κάνουμε , απάντησε ο νυν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ζαλίδης. Επίσης, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ, Καββαδάς περνάει τα απογεύματα, μετά την εργασία του ως διευθυντής στην ΑΑΔΕ, υπογράφει μόνο τα έγγραφα που του ετοιμάζουν άλλοι -άγνωστοι στον αντιπρόεδρο κ. Ζαλίδη, όπως αποκάλυψε ο τελευταίος».

Όπως υποστήριξαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ, «ο νυν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ερωτηθείς ποιες δομικές αλλαγές έγιναν μετά το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε ρητά ότι θα έπρεπε να αλλάξει η κατάσταση στα ΚΥΔ, λέγοντας ότι τα στοιχεία που υπάρχουν με παρανομίες σε ΑΦΜ ενοχοποιούν μεγάλο αριθμό ΚΥΔ τα οποία πρέπει εκ του μηδενός να πιστοποιηθούν ξανά».

«Στο ερώτημα γιατί δεν το κάνουν αυτό, απάντησε ότι είναι αρμοδιότητα του υπουργού. Ερωτηθείς αν ο υπουργός το γνωρίζει αυτό και τη σπουδαιότητά του, απάντησε θετικά, δήλωσε ότι έγιναν ειδικές συσκέψεις γι’ αυτό το θέμα και απολύτως αμήχανος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για ποιο λόγο ο υπουργός δεν προβαίνει στην προφανή και αναγκαία αλλαγή που και ο ίδιος του έχει προτείνει», σημείωσαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, πηγές του κόμματος έκαναν λόγο για «επιτελική διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε απευθείας μετάδοση», και προσέθεσαν ότι «στη κυβέρνηση κάνουν απλά “μερεμέτια” για το σκάνδαλο και αρνούνται να δεσμευτούν για τις πληρωμές των αγροτών».

«Την ώρα που στη ΝΔ είναι σε εξέλιξη το “μασάζ” των βουλευτών από τον Κ. Τσιάρα, οι αγρότες μετράνε πλέον ένα-ένα τα ευρώ. Ξέρουν ότι θα συνεχίσουν να πληρώνουν, με τίμημα την επιβίωσή τους, το “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό κατέδειξε η παραδοχή στην Εξεταστική Επιτροπή, του Γεωργίου Ζαλίδη, τοποθετημένου από τον Κ. Τσιάρα στην θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως υποστήριξαν, «ο κ. Ζαλίδης κατέθεσε ότι είναι “δύσκολο έως αδύνατο” να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές έως την 28η Οκτωβρίου και δήλωσε αδυναμία να περιγράψει κάποιο χρονοδιάγραμμα πληρωμών, λες και είναι κάποιος περαστικός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Παραδέχεται ότι αρκείται στο να κάνει “μερεμέτια”, (παρότι ψέλλισε ότι υπάρχει “σκάνδαλο”), αντί να λάβει σοβαρά μέτρα εξυγίανσης του Οργανισμού. Ενός Οργανισμού ο οποίος έχει γίνει μπαλάκι του πινγκ-πονγκ ανάμεσα σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΑΑΔΕ, την ώρα που η OLAF κάνει “εξόρμηση”, λες και πρόκειται για αγροτική επιθεώρηση. Και ο αρμόδιος υπουργός υπόσχεται πληρωμές “μέχρι το τέλος του έτους”, χωρίς να διευκρινίζει ποιου έτους. Αν αυτό είναι “damage control”, τότε ο Τιτανικός ήταν απλά μια αστοχία στο GPS», σημείωσαν οι ίδιες πηγές και προσέθεσαν:

«Την ίδια στιγμή, ο κ. Ζαλίδης ομολογεί ότι τα Οικολογικά Σχήματα ήταν μια παταγώδης αποτυχία του “επιτελικού κράτους”, όταν η κυβέρνηση της ΝΔ, κατά την κατάρτιση, την υποβολή του στη Ε.Ε. και την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, “αυτοθαυμαζόταν” για τις συγκεκριμένες επιλογές σε αυτά».

«Είναι προφανές ότι η, επί της ουσίας, παύση πληρωμών προς τον αγροτικό κόσμο, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οδηγεί στη χρεοκοπία και την απόγνωση, αγρότες και προμηθευτές. Οι οποίοι συνεχίζουν να παρακολουθούν σε απευθείας μετάδοση την προκλητική προσπάθεια θεσμικού “μπαζώματος” του σκανδάλου, μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, την ώρα που η χώρα βρίσκεται υπό επιτήρηση από τις ευρωπαϊκές αρχές», κατέληξαν οι ίδιες κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ.

