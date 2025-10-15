search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

15.10.2025 14:54

ΣΥΡΙΖΑ για επίσκεψη Μητσοτάκη στο Αττικό: «Έστειλαν μηχανισμούς καταστολής για να μη χαλάσουν την επικοινωνιακή φιέστα τους»

15.10.2025 14:54
Για επικοινωνίακή φιέστα «με δυνάμεις καταστολής» έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Αττικό νοσοκομείο και τα επεισόδια που εκτιλύχθηκαν έξω από το νοσοκομείο από του αστυνομικούς κατά των γιατρών.

«Αστυνομικοί επιτέθηκαν, προπηλάκισαν και έριξαν δακρυγόνα» στους γιατρούς που διαμαρτύρονταν για την υποβάθμιση του νοσοκομείου και την υποστελέχωση.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός διάλυσης της Υγείας έστησαν ακόμα ένα επικοινωνιακό σόου σήμερα με την επίσκεψή τους στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Την ίδια στιγμή επιστράτευσαν δεκάδες αστυνομικούς όλων των μονάδων για να επιτεθούν με σπρωξιές, προπηλακισμούς και δακρυγόνα στους εργαζόμενους που διαδήλωναν ενάντια στη συνεχή υποβάθμιση του νοσοκομείου.

Την ίδια μέρα που Μητσοτάκης και Γεωργιάδης φωτογραφίζονται μπροστά σε άδεια κρεβάτια, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι 130 ασθενείς βρίσκονταν σε ράντζα και φορεία και ότι χρειάζονται ακόμα 125 νοσηλευτές για να λειτουργεί το νοσοκομείο στο όριο ασφαλείας.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλαζονική και κυνική ταυτόχρονα, επιστράτευσε για ακόμη μια φορά τους μηχανισμούς καταστολής για να μη χαλάσει η επικοινωνιακή της φιέστα. Αλλά μάταια.

Η πραγματικότητα του διαλυμένου ΕΣΥ, με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν κρύβεται».

