ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 13:46
15.10.2025 12:07

«Αττικόν»: Επίσκεψη Μητσοτάκη-Γεωργιάδη για τα εγκαίνια του νέου ΤΕΠ και μίας Ογκολογικής Μονάδας – Επίθεση των ΜΑΤ με χημικά σε υγειονομικούς (photos/videos)

15.10.2025 12:07
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί επίσκεψη στο νοσοκομείο «Αττικόν», για τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών αλλά και μιας νέας Ογκολογικής Μονάδας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αστυνομία επιτέθηκε -κάνοντας και χρήση χημικών- σε υγειονομικούς που διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες στα νοσοκομεία και τη διαρκή υποβάθμιση της δημόσια υγείας.

