«Αττικόν»: Επίσκεψη Μητσοτάκη-Γεωργιάδη για τα εγκαίνια του νέου ΤΕΠ και μίας Ογκολογικής Μονάδας – Επίθεση των ΜΑΤ με χημικά σε υγειονομικούς (photos/videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί επίσκεψη στο νοσοκομείο «Αττικόν», για τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών αλλά και μιας νέας Ογκολογικής Μονάδας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αστυνομία επιτέθηκε -κάνοντας και χρήση χημικών- σε υγειονομικούς που διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες στα νοσοκομεία και τη διαρκή υποβάθμιση της δημόσια υγείας.
Διαβάστε επίσης:
ΠΑΓΝΗ: Μικρή ελπίδα αισιοδοξίας για το κοριτσάκι από τη Ρόδο – «Δεν είναι εγκεφαλικά νεκρό», λέει στο topontiki.gr ο διοικητής του νοσοκομείου
Συνελήφθησαν δύο άτομα που ενημέρωναν μέλη διαδικτυακών ομάδων για τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων
Υπουργείο Παιδείας: Αυτές είναι οι πειθαρχικές παραβάσεις για φοιτητές – Ποιες ποινές προβλέπονται και για τους πρυτάνεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.