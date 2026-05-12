Μηχανή παρέσυρε πεζό στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (12/05/2026) στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος της οδού Λουκάρεως, στο ρεύμα καθόδου, όταν μηχανή παρέσυρε πεζό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε από τη μηχανή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ιδιωτικό ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

