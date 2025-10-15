search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 17:00
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

15.10.2025 13:31

Νομοσχέδιο για το 13ωρο: Έχει και… άλλες θετικές ρυθμίσεις υποστηρίζει η Κεραμέως – «Απέσυρέ το» επιμένει η αντιπολίτευση

15.10.2025 13:31
olomeleia-vouli

Μύδρους κατά της κυβέρνησης για απορρύθμιση κατοχυρωμένων εργασιακών δικαιωμάτων εξαπολύει η αντιπολίτευση στη συζήτηση του εργασιακού νομοσχεδίου που εισάγει την 13ωρη απασχόληση.

Στη συζήτηση που συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα σε υψηλούς τόνους απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Ελληνική Λύση με τη Νίκη Κεραμέως να αναφέρει πως το επίμαχο άρθρο «δεν προσβάλλει κανένα συνταγματικό δικαίωμα».

Απαντώντας στη σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης η υπουργός Εργασίας υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα κι όχι την υποχρέωση, να δουλέψουν 13 ώρες για 3 ημέρες το μήνα με 40% προσαύξηση στην αμοιβή τους. Επέμεινε δε, πως η νομοθετική της πρωτοβουλία της κυβέρνησης ενισχύει τα δικαιώματα εργαζομένων στην υπερωριακή εργασία. Σε ότι αφορά στην ένσταση αντισυνταγματικότητας ανέφερε –μεταξύ άλλων- πως η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής «ουδεμία υπόνοια για αντισυνταγματικότητα» άφησε.

Για απορρύθμιση της εργασίας και ξήλωμα του κοινωνικού ιστού έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χρήστος Γιαννούλης ζήτησε εκ νέου την απόσυρση του νομοσχεδίου ως τη μόνη έντιμη λύση.

Αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία για όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου που ζήτησε η ΝΔ με την κ. Κεραμέως να αναφέρει πως η αντιπολίτευση εστιάζει στη διάταξη για το 13ωρο ενώ το νομοσχέδιο έχει σειρά άλλων θετικών για τους εργαζόμενους διατάξεις.

