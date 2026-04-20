Fuel Pass: Στην τελική ευθεία οι αιτήσεις, τελευταία ευκαιρία για 914.000 επιλέξιμους

Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον το Fuel Pass, καθώς η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 30.04.2026 για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως λήγοντος ΑΦΜ.

Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα (20.04.2026) απομένουν ουσιαστικά οι τελευταίες δέκα ημέρες για όσους δεν έχουν ακόμη κινηθεί, σε μια φάση όπου η μεγάλη μάζα των δικαιούχων του Fuel Pass έχει ήδη υποβάλει αίτηση.

Η εικόνα των αιτήσεων δείχνει ότι το βασικό «κύμα» έχει ήδη καταγραφεί. Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών, οι αιτήσεις προσεγγίζουν τα 2,2 εκατομμύρια. Με δεδομένο ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι του μέτρου υπολογίζονται σε 3,1 εκατομμύρια, αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη καλυφθεί περίπου το 71% του επιλέξιμου κοινού.

Συνακόλουθα, περίπου 914 χιλιάδες επιλέξιμοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση, παρότι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος.

Η ολοκλήρωση των αιτήσεων θα κριθεί από το αν αυτό το υπόλοιπο των περίπου 914 χιλιάδων επιλέξιμων θα κινηθεί μαζικά όσο πλησιάζει η 30ή Απριλίου ή αν ένα μέρος του θα μείνει τελικά εκτός του μέτρου επειδή δεν υπέβαλε εγκαίρως αίτηση.

Η χρονική κατανομή των υποβολών δείχνει ότι η μεγαλύτερη πίεση πέρασε νωρίς από το σύστημα. Στις 08.04 και 09.04 καταγράφηκαν οι δύο ισχυρότερες ημερήσιες επιδόσεις, με 431.731 και 441.604 αιτήσεις αντίστοιχα, ενώ στις 10.04, όταν η πλατφόρμα άνοιξε για όλα τα ΑΦΜ, προστέθηκαν άλλες 301.643. Μόνο στο τριήμερο 08.04 έως 10.04 είχαν συγκεντρωθεί 1.174.978 αιτήσεις, δηλαδή πάνω από τις μισές από όσες είχαν καταγραφεί έως το απόγευμα της 17ης Απριλίου.

Ακόμη και μετά το αρχικό peak, η πλατφόρμα συνέχισε να συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις ημερησίως, στοιχείο που δείχνει ότι παραμένει ενεργό ένα σημαντικό υπόλοιπο δικαιούχων.

Ποιους αφορά το Fuel Pass, τι «παίζει» με την παράτασή του

Το Fuel Pass III αφορά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα εισοδηματικά όρια του μέτρου. Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση του οικονομικού επιτελείου, επιλέξιμοι είναι 3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων και μοτοσικλετών από σύνολο 3,98 εκατομμυρίων, δηλαδή περίπου το 78% του συνόλου.

Για όσους δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση, η πρακτική παράμετρος είναι πως η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις μόνο έως και την 30.04.2026, ενώ η διαδικασία γίνεται μέσω vouchers.gov.gr με κωδικούς taxisnet ή μέσω ΚΕΠ.

Στο παρασκήνιο, πάντως, έχει ήδη ανοίξει και η συζήτηση για το τι μπορεί να ακολουθήσει μετά το τρέχον πακέτο, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να έχει αφήσει ανοιχτό τόσο το ενδεχόμενο χρονικής επέκτασης των υφιστάμενων μέτρων όσο και νέων παρεμβάσεων, χωρίς όμως να έχει δεσμευτεί ακόμη για οριστικές αποφάσεις.

