Φάμελλος για Τσίπρα: Είναι παράλληλες οι διαδρομές μας, δεν έχουμε ίδια οπτική, αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι

Στην παραίτηση Τσίπρα και τον προβληματισμό που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτή την εξέλιξη αναφέρθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του OPEN ώρα Ελλάδος.

Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως δεν υπήρχε καμία προσυνεννόηση με τον πρώην πρωθυπουργό και πως τον ενημέρωσε μισή ώρα πριν τη δημόσια ανακοίνωση της απόφασής του.

Σχολιάζοντας την επιλογή Τσίπρα να παραιτηθεί από την βουλευτική έδρα και από το κόμμα σημείωσε: «Όποιος ενδιαφέρεται για την προοδευτική προοπτική στην Ελλάδα και όποιος ενδιαφέρεται να ζει καλύτερα στη χώρα μας, ψάχνει να βρει λύση. Η λύση πρέπει να προέλθει από τον προοδευτικό χώρο. Μας έχει προβληματίσει (η παραίτηση). Δεν είναι μια απλή εξέλιξη». Πρόσθεσε όμως ότι «παραμένει ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημαντικός. Δεν κρύβομαι. Υπάρχουν ερωτήματα για το προς τα πού θα πάει η κατάσταση».

Συνέχισε λέγοντας πως «δεν ήταν (η παραίτηση) το σχέδιο που είχε διατυπώσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και που το είχαμε ψηφίσει ομόφωνα στην Κεντρική Επιτροπή δύο μέρες πριν. Υπάρχει ένας κοινός στόχος, δηλαδή ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο, για να αλλάξει η κυβέρνηση. Αυτό το κρατάω ως θετικό. Είναι παράλληλες διαδρομές, δεν έχουμε ίδια οπτική. Πιστεύω στην ιστορική, κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να υπερβεί τα κομματικά όρια. Δεν θα σταματήσω να το προσπαθώ, διότι αυτή η αναγκαιότητα έχει παραμείνει.

Ερωτηθείς αν περίμενε αυτή την κίνηση Τσίπρα, ανέφερε πως «δεν υπήρχε καμία συνεννόηση, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Ο Αλέξης Τσίπρας με ενημέρωσε μισή ώρα πριν (την ανακοίνωση παραίτησης)».

Θέλοντας να υπογραμμίσει πως όλο το προηγούμενο διάστημα οι κινήσεις του δεν βασίζονταν σε «υποθέσεις και σενάρια» για τον Τσίπρα, πρόσθεσε πως «στην πολιτική κινείσαι με βάση αυτό που πιστεύεις σωστό. Εγώ πιστεύω σε έναν δυνατό ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ». «Έχουμε διαφορετική οπτική για κάποια πράγματα», είπε, αλλά «έχουμε κοινό στόχο όμως. Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Αλέξη Τσίπρα. Εξάλλου έχουμε κάνει τόσα πολλά μαζί και εκτιμώ το έργο και τη συμβολή του. Πιστεύω όμως ότι ο δυνατός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να είναι ο καταλύτης αλλαγών. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται η Ελλάδα. Πιστεύω ότι πάνω απ’ όλα είναι η ενότητα και η συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων.

Στο ερώτημα πώς βλέπει τη στάση των βουλευτών που με δηλώσεις και τοποθετήσεις τους σχολιάζουν ως θετική κίνηση την παραίτηση Τσίπρα απάντησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κοινοβουλευτική του Ομάδα «έχει περάσει δύο δύσκολες διασπάσεις, έχει σταθεί όρθιος και έχει προσφέρει πάρα πολύ στη διατύπωση της πρότασης της Προοδευτικής Ελλάδας». Καταλαβαίνω, είπε, «την αγωνία και την ανάγκη τις πρώτες μέρες (μετά την παραίτηση) να γίνουν κάποιες συζητήσεις για να μπορέσουμε συντροφικά και οργανωμένα να δώσουμε απαντήσεις. Εμπιστεύομαι την Κοινοβουλευτική Ομάδα, έχουμε δώσει πολύ δύσκολους αγώνες μαζί. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τους τελευταίους 11 μήνες έχει κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Ολοκληρώσαμε ένα δύσκολο Συνέδριο. Εκλογή Κεντρικής Επιτροπής, Πολιτικής Γραμματείας. Καταθέσαμε πρόταση στη ΔΕΘ που αντιστοιχεί σε κυβερνώσα παράταξη. Είμαι περήφανος για τις αλλαγές που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σαφέστατα θέλω να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Είναι ανάγκη απέναντι στην κοινωνία».

Σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες, κληθείς να σχολιάσει ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση στο κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ, πχ. από το ΠΑΣΟΚ, αρχικά διερωτήθηκε: «Υπάρχει προοδευτικός πολίτης στην Ελλάδα, πού δεν πιστεύει στην ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων;» Ακολούθως σχολίασε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κομματικό εγωισμό, όπως ο κ. Ανδρουλάκης. «Στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπηρετούμε τις ανάγκες της κοινωνίας. (…) Το κάλεσμα στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είναι επιβεβαιωμένο από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Συλλογικά και ομόφωνα».

«Δεν βρίσκω το λόγο να μην είμαστε ενιαία ΚΟ με τη Νέα Αριστερά»

Στην παρατήρηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει αποφασίσει ομόφωνα αλλά δεν ρώτησε το ΠΑΣΟΚ αν θέλει, απάντησε: «Στις προτάσεις συνεργασίας, δεν παρεμβαίνεις στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, πέντε μέρες κοσκινίζει, λέει ο λαός. Δεν μπορεί η χώρα να καθυστερεί άλλο. Κάθε μέρα που περνάει η κυβέρνηση δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα».

Για το αν υπάρχουν γέφυρες με τη Νέα Αριστερά σημείωσε «δεν βρίσκω πλέον τον λόγο να μην είναι ενιαία η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Υπάρχει όμως η βούληση και η ψήφος των πολιτών. Το πεδίο των συνεργασιών χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς όρους, χωρίς εκβιασμούς, είναι κάτι που χρειάζεται η χώρα σήμερα. Δεν μπορούμε να θίξουμε οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση με προεκλογικό χαρακτήρα».

Σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα και την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανέφερε πως «ο κ. Μητσοτάκης δείχνει ότι φοβάται την αντίδραση της κοινωνίας. Τον πείραξε το ότι συμπαραστάθηκε η κοινωνία στον Πάνο Ρούτσι που πέρασαν 23 μέρες για να ικανοποιήσουν ένα δίκαιο αίτημά του; (…) Και επίσης, μου βγάζει μια τραμπική αντίληψη στρατιωτικοποίησης δημοσίων χώρων, που είναι αντίθετη με το Σύνταγμα».

