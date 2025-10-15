ΟΠΕΚΕΠΕ – Σοκ στους αγρότες: «Δύσκολο έως αδύνατο να γίνουν πληρωμές τον Οκτώβριο»

Δύσκολο έως αδύνατο «βλέπει» ο νυν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το ενδεχόμενο να γίνουν εντός του Οκτωβρίου και μάλιστα πριν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου πληρωμές, ενώ –όπως είπε- με την παρουσία της OLAF στον Οργανισμό δεν γνωρίζει εάν θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα οι πρώτες πληρωμές.

Στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή ο κ. Ζαλίδης ερωτώμενος για το φλέγον θέμα των πληρωμών που έχει ανεβάσει στα κεραμίδια τον αγροτικό κόσμο ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ήξερα πως αυτή την εβδομάδα θα βγει η παρτίδα για τα ποσά που δεν πληρώθηκαν τον Ιούνιο. Τώρα, δεν ξέρω με τον OLAF εάν αυτό θα ισχύσει για αυτή την εβδομάδα. Ο πρόεδρος, ο κύριος Καββαδάς θα ορίσει το χρονοδιάγραμμα και ελπίζω αυτό το παραδοσιακό, της παρέλασης του Οκτωβρίου να το κρατήσουμε. Είναι δύσκολο έως αδύνατο. Θα δοθεί προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης σε ένα βαθμό».

Πάντως, χαρακτήρισε ως «καρδιά του προβλήματος» τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) αφήνοντας αιχμές και για τις σχέσεις με τους τεχνικούς συμβούλους.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαλίδη «αυτή τη στιγμή είναι δεσμευμένα 40.000 ΑΦΜ» και δείχνοντας τα ΚΥΔ διερωτήθηκε: «Μπορούμε να δούμε από ποια ΚΥΔ; Εκει είναι η καρδιά του προβλήματος», είπε και απέφυγε να πει κάτι περισσότερο, καθώς είναι σε εξέλιξη η έρευνα της Οικονομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Το πρόβλημα είναι από συγκεκριμένα ΚΥΔ. Δεν είναι πάνω από 40 τα ΚΥΔ που διακινήθηκαν τα παραστατικά, ένα ποσοστό 8%», είπε για να προσθέσει πως υπάρχουν και χωρικές διαστάσεις στο θέμα.

Έκρουσε δε, τον κωδώνα του κινδύνου για την πιστοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας πως είναι «όσο ποτέ επικίνδυνο να κρατήσουμε την πιστοποίηση». Όπως είπε, «για να πληρωθούν οι αγρότες πρέπει να έχουμε πιστοποιημένο Οργανισμό».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του ανέφερε πως «δεν έχουν γίνει διασταυρωτικοί από το ‘16 έως το ‘21. Τώρα συντρέχουν οι συνθήκες για πληρωμή, αργοπορημένη μεν, αλλά κάτω από κανονικές συνθήκες αυτό έπρεπε να γίνει», κατέθεσε.

Δήλωσε ακόμη αιφνιδιασμένος από την παρουσία της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Μπορεί να είναι δευτεροβάθμιο όργανο. Με προβληματίζει. Με προβληματίζει επειδή θα είμαστε πάλι αναξιόπιστοι απέναντι στον αγρότη. Από το ‘16 ψάχνει», απάντησε στην ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη στο ερώτημα «μήπως ψάχνουν τους εισαγγελείς».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η κορυφή του παγόβουνου, υπάρχει ο σχεδιασμός από κάτω. Όχι στην ΑΑΔΕ, στο Θεό να πάμε, τα οικολογικά σχήματα όπως είναι σχεδιασμένα δεν θα μπορέσουν να ελεγχθούν. Έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι του Οργανισμού», είπε.

