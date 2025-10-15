Τέμπη: Ο ορισμός της ημερομηνίας έναρξης της δίκης και οι «πονοκέφαλοι» για την κυβέρνηση

Η ανακοίνωση ότι η δίκη των 36 κατηγορουμένων για το αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών θα αρχίσει στις 26 Μαρτίου του 2026 κανονικά θα έπρεπε να ανακουφίσει την κυβέρνηση, η οποία επί πάνω από δυόμιση χρόνια παραπέμπει στη δικαιοσύνη και τις διαδικασίες για την αποκάλυψη της αλήθειας και την τιμωρία των ενόχων.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πλέον υπάρχει ένα ορόσημο στο οποίο μπορεί να προσβλέπει, εντούτοις, οι πληροφορίες λένε ότι εντείνεται ο προβληματισμός, όχι μόνο για την εξέλιξη της δίκης, αλλά και για τις πολλές εκκρεμότητες που υπάρχουν και που συνεχίζουν να συντηρούν ένα κλίμα δυσπιστίας και επιφυλάξεων μεταξύ των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία.

Για παράδειγμα, ορισμένοι εκ των συγγενών έσπευσαν να συνδέσουν την απόφαση της κυβέρνησης να περάσει την αρμοδιότητα για τη συντήρηση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας με την απεργία πείνας που πραγματοποίησε εκεί ο Πάνος Ρούτσι, ζητώντας την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις Ρούτσι, ο οποίος σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα.

Η ικανοποίηση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι, μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας, θεωρήθηκε μια νίκη για τον ίδιο και τους συγγενείς και μια ήττα για την κυβέρνηση και η συνακόλουθη απόφαση για το πέρασμα της ευθύνης του μνημείου στο υπουργείο Άμυνας ως μια κίνηση της κυβέρνησης που θα απέκλειε αντίστοιχες δράσεις από άλλους διαμαρτυρόμενους, αλλά και ως «απάντηση» στον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, που είχε ταχθεί υπέρ των αιτημάτων του απεργού πείνας πατέρα.

Τώρα πλέον η απόφαση της δικαιοσύνης – η οποία συνοδεύτηκε από την επαναφορά από το αρχείο μήνυσης κατά των ιατροδικαστών που εξέτασαν τις σορούς των θυμάτων της σύγκρουσης – ανοίγει το δρόμο και για άλλα τέτοια αιτήματα, καθώς δεν επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα για την κεντρική δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Παράλληλα, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι υπάρχουν ανοιχτές και δύο ποινικές διαδικασίες για πρώην υπουργούς της κυβέρνησης: τόσο ο Χρήστος Τριαντόπουλος (για το «ξεμπάζωμα – μπάζωμα» του σημείου της σύγκρουσης) όσο και ο Κώστας Αχ. Καραμανλής (για αυτό καθαυτό το δυστύχημα), έχουν ήδη παραπεμφθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να αρχίσει την προανακριτική διαδικασία (που θα έκανε η Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής αν η κυβέρνηση δεν προωθούσε διαδικασία fast track).

Μάλιστα, όπως είναι γνωστό, αν στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής προκύψουν νέα στοιχεία, τότε το Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί να στείλει πίσω στη Βουλή τις δικογραφίες, για αναβάθμιση της κατηγορίας (Τριαντόπουλος και Καραμανλής παραπέμφθηκαν για πλημμελήμματα). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η πραγματικότητα λέει ότι δύο πρώην υπουργοί βρίσκονται υπό το… μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης και ουδείς μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί η όλη διαδικασία.

Εν τω μεταξύ σήμερα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας αναμένεται να αρχίσει η δίκη δύο πρώην στελεχών του ΟΣΕ και του νόμιμου εκπροσώπου της Interstar Security για το γεγονός ότι από το βιντεοληπτικό υλικό που παραδόθηκε στον Εφέτη Ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη λείπει η φόρτωση της μοιραίας εμπορικής αμαξοστοιχίας στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που είχε προκαλέσει την παρέμβαση της τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη, η οποία είχε παραγγείλει προκαταρκτική εξέταση που οδήγησε στην άσκηση δίωξης και στη δίκη.

Τα παραπάνω είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών και τα οποία θα «τρέχουν» μαζί με τη δίκη των 36 – μια δίκη που, όπως επισημαίνουν «γαλάζιες» πηγές θα είναι μακρά και επίπονη και σαφώς θα επαναφέρει σε πρώτο πλάνο το δυστύχημα αλλά και τις κατηγορίες που έχουν εκτοξευτεί σε βάρος της κυβέρνησης, κυρίως για απόπειρα συγκάλυψης πτυχών της υπόθεσης, έστω κι αν η κυβέρνηση επιμένει να μιλά για «θεωρίες συνωμοσίας» οι οποίες έχουν καταρριφθεί.

Πάντως, ενδεικτικές του κλίματος που επικρατεί στην κυβέρνηση ήταν και οι δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος δήλωσε ότι «εμείς οφείλουμε να μιλάμε πέρα από χαρακτηρισμούς. Να μιλάμε με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Όταν λοιπόν μετά από δυόμισι χρόνια έχει διαμορφωθεί αυτή η συνωμοσία του ψέματος, είναι προφανές ότι στον κόσμο έχει δημιουργηθεί μια αμφιβολία», προσθέτοντας ότι ο Πάνος Ρούτσι «χρησιμοποιήθηκε από τους νομικούς συμβούλους του και την κ. Κωνσταντοπούλου».

