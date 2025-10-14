search
14.10.2025 18:31

Ανδρουλάκης: Το 13ωρο, η τελευταία πράξη ενός δράματος σε συνέχειες

14.10.2025 18:31
androulakis-345

Δριμεία κριτική στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση έως 13 ωρών εργασίας, άσκησε από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας πως αφαιρεί δικαιώματα από τους εργαζόμενους με την επιβολή ευελιξίας στο ωράριο εργασίας, ενώ «προστατεύει» την εργοδοτική διαπραγματευτική θέση.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε έντονα τα όσα διαμείβονται στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου υπογράμμισε ότι επιχειρείται συγκάλυψη και πως η ΝΔ θα μπει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας με τη νίκη της δημοκρατικής παράταξης στις επόμενες εκλογές.

«Το 13ωρο δεν ήρθε από το πουθενά. Είναι ο επόμενος κρίκος στην αλυσίδα μιας μεθοδικής αποδόμησης των εργασιακών δικαιωμάτων», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι «σιγά-σιγά, ξηλώνετε το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας, νήμα-νήμα, διάταξη-διάταξη.Το ίδιο κάνατε με:

  • Την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης και τη δυνατότητα των εργαζομένων να προσφεύγουν μονομερώς στη διαιτησία.
  • Την αντικατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων με ατομικές συμφωνίες,
  • Τις κατά παραγγελία συμβάσεις εργασίας, με τις οποίες ο εργαζόμενος τίθεται σε εργασιακή ετοιμότητα για όποτε και όσο τον χρειάζεται η επιχείρηση».

Συμπλήρωσε πως «το 13ωρο είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου, καθώς από κάτω υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα αποδυνάμωσης των θεσμών της εργασίας, με αποτέλεσμα οι Έλληνες εργαζόμενοι να εργάζονται τις περισσότερες ώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουν τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στους 27, ενώ τα πραγματικά τους εισοδήματα βρίσκονται σε διαρκή απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε πως επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας συντελείται μια τεράστια αναδιανομή πλούτου κι αυτό «είναι προϊόν πολιτικών επιλογών, που σχετίζονται με την αδύναμη διαπραγματευτική ισχύ του κόσμου της εργασίας… κι έτσι είμαστε ουραγοί στην παραγωγικότητα της εργασίας, με ένα εργατικό δυναμικό που δεν διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία», όπως ανέφερε.

Υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα «νέο κοινωνικό συμβόλαιο» επισημαίνοντας παράλληλα «έναν αδιόρατο κίνδυνο. Η μεγάλη κρίση που βιώσαμε την περασμένη δεκαετία, έχει αφήσει μια εξαιρετικά αρνητική κληρονομιά, πέρα από τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες. Έχει παγιωθεί μια Ελλάδα χαμηλής αυτοπεποίθησης, χωρίς υψηλούς στόχους σύγκλισης όπως στο παρελθόν», όπως είπε.

Επανέλαβε τη δέσμη πέντε εθνικών στόχων σύγκλισης με την Ευρώπη, που πρότεινε στη ΔΕΘ, ένας εκ των οποίων είναι η αξιοπρεπής εργασία για όλους και η δικαιότερη κατανομή του πλούτου.

«Φέρνουμε συγκεκριμένη, σοσιαλδημοκρατική και δίκαιη πρόταση. Και στη ΔΕΘ και με τη σημερινή μας τροπολογία δεσμευόμαστε για:

1. Επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.

2. Επέκταση και καθολική ισχύ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων.

3. Επαναφορά της μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων, ώστε να γίνει 6μηνη και ολική.

4. Επαναφορά της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, όπως ίσχυε πριν τη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το 2019, προκειμένου να ενισχυθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις.

5. Παροχή φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που θα καταρτίζουν επιχειρησιακές συμβάσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν θεσμικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους, όπως παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά τους.

Η δική μας δέσμευση δεν είναι απλώς διορθωτική· συνιστά αντιστροφή της πορείας προς την εργασιακή ζούγκλα. Αποτελεί το θεμέλιο για ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο, με αξιοπρέπεια, διαφάνεια και δίκαιη ανάπτυξη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη που θεμελίωσε το Εργατικό Δίκαιο στον τόπο, γι’ αυτό δεσμευόμαστε, ως κυβέρνηση να καταργήσουμε τη νομοθεσία που θέτει σε ομηρία τον εργαζόμενο. Εγγυόμαστε ένα νέο πλαίσιο που θα προστατεύει και θα ενισχύει τον κόσμο της εργασίας, βάζοντας κανόνες για μια πιο ανθρώπινη ζωή και για δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Διότι για εμάς, η εργασία δεν είναι απλά κόστος, είναι η ψυχή της κοινωνίας», υπογράμμισε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επέκρινε έντονα την απόφαση για καταβολή 145 εκατ. στους κατασκευαστές του ΒΟΑΚ, γιατί, όπως σημείωσε, «η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραδώσει έγκαιρα και εμπρόθεσμα τον χώρο κατασκευής του». 

«Την ανικανότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη την πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Ένα έργο με συνολικό αρχικό προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ, κοστίζει ήδη 124,5 εκατ. παραπάνω, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους, αλλά δεν βρίσκει για τους αγρότες και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά δεν θέλει να δώσει σε μισθωτούς και συνταξιούχους, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα του μήνα λόγω της ακρίβειας. Έχει κάνει την επιλογή της. Αναποτελεσματικότητα, κατασπατάληση των χρημάτων του ελληνικού λαού και δώρα στα συμφέροντα. Ο λαός έχει πια άλλη επιλογή. Ισχυρό ΠΑΣΟΚ», κατέληξε.

