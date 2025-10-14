Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απίστευτες αποκαλύψεις Καπρέλη για τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων – «Έχεις ΚΥΔ στο Κιλκίς που βλέπει χάρτη στο Γαϊδουρονήσι»

Σοβαρά κενά και παραβατικές πρακτικές στη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) αποκάλυψε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιος Καπρέλης, καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

«Όταν έχεις ΚΥΔ στο Κιλκίς που βλέπει χάρτη στο Γαϊδουρονήσι, τότε έχουμε τρύπες», κατέθεσε ο κ. Καπρέλης περιγράφοντας ένα σύστημα χωρίς επαρκή έλεγχο και εποπτεία. Ο κ. Καπρέλης, ο οποίος υπηρέτησε ως πρόεδρος του Οργανισμού τις περιόδους 2010–2013 και 2015–2019, εξήγησε πως η ανεξέλεγκτη πρόσβαση των ΚΥΔ στα γεωχωρικά δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ άνοιξε τον δρόμο σε παραβατικές συμπεριφορές. Όπως είπε, από τη στιγμή που ο καθένας μπορούσε να βλέπει χάρτες όλης της Ελλάδας και όχι μόνο της χωρικής του ενότητας, επιτήδειοι περίμεναν μέχρι την τελευταία στιγμή να δηλώσουν αδήλωτες εκτάσεις.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι φορέας απόσβεσης ανεργίας γεωπόνων. Έχει ανάγκη συνεργάτες, όπως τα ΚΥΔ. Αλλά εκεί που θέλαμε 200-250 είχαμε στο τέλος 500. Η πίεση να κάνουμε κατ’ έτος διαγωνισμούς οδήγησε σε παραβατικά ΚΥΔ που δεν μπορούσαν να ελεγχθούν. Δεν μπορείς να έχεις ένα κτηνοτροφικό γραφείο και να κάνεις και δηλώσεις», είπε και πρόσθεσε ότι εκείνος ήταν που πρότεινε την κατανομή που οδήγησε στο περίφημο «συμφωνώ» του Μάκη Βορίδη.

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών ανέφερε πως ποτέ υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε παρεμβάσεις στο έργο του.

Ο μάρτυρας δέχθηκε ερωτήσεις για την υπόθεση Μαγειρία. Σε ερώτηση της Μιλενας Αποστολάκη απάντησε πως επί των ημερών του ξεκίνησε ο έλεγχος το 2018, ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του ίδιου έτους όταν και υπέβαλλε την παραίτησή του και πως παρέδωσε τον φάκελο στον επόμενο πρόεδρο Γρηγόρη Βάρρα που τον προώθησε στις εισαγγελικές αρχές.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο Καπρέλης διοικούσε στο… περίπου τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν πως ο κ. Καπρέλης δεν απάντησε ουσιαστικά στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ. «Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καπρέλης, απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις που του τέθηκαν από το ΠΑΣΟK, για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, την καταπάτηση δημόσιων βοσκοτόπων, τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και την εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού, παρά την πολυετή θητεία του στον οργανισμό.

Η στάση του κ. Καπρέλη επιβεβαιώνει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοικούνταν «στο περίπου», χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, χωρίς διαφάνεια και χωρίς λογοδοσία. Ένας δημόσιος οργανισμός που διαχειρίζεται εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών πόρων λειτουργούσε με προχειρότητα και αδιαφορία για την εσωτερική του δομή», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ για να προσθέσει ότι αυτή η προσέγγιση είχε σαν αποτέλεσμα να μην αποτελέσει προτεραιότητα για την τότε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τη διοίκηση του κ. Καπρέλη η ενσωμάτωση 8 εκατομμυρίων στρεμμάτων επί πλέον επιλέξιμων βοσκότοπων με χαμηλή ξυλώδη βλάστηση σε εφαρμογή του Κανονισμού Omnibus (τέλος του 2017). Αποτέλεσμα αυτής της ολιγωρίας μέχρι το 2019-2020 ήταν η εκτόξευση εθνικού αποθέματος με βοσκοτόπια χωρίς ζώα αυτές της χρονιές.

Παράλληλα, τονίζουν στο ΠΑΣΟΚ, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε ότι ο πρώην Διευθυντής Τεχνικών Ελέγχων ήταν εκείνος που εισηγήθηκε την εγκύκλιο 80895/17.10.2019 που περιόριζε τους ελέγχους των ενοικιαστηρίων αποκλειστικά βάσει του «νομότυπου» Ε9, μέτρο που οδήγησε σε πλασματικές δηλώσεις και καταχρήσεις, για την οποία φέρει και ο ίδιος ακέραια ευθύνης αφού την υπογράφει ως Πρόεδρος.

«Όπως επιβεβαίωσε οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου για υποθέσεις καταχρήσεων σε δημόσιους βοσκοτόπους δεν διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη, αλλά διαβιβάστηκαν από τον ίδιο στον ΓΓ του Υπουργείου και επέλεξε ο ίδιος να την παραδώσει στον επόμενο Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠ και όχι να τις παραδώσει στην Δικαιοσύνη (υπόθεση Μαγειρία)», τονίζουν στο ΠΑΣΟΚ.

